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Россия может готовить новые авиаудары по Украине: военный эксперт рассказал об угрозе

8 июля 2022, 08:06

Точность этих ударов будет минимальна, потому что они будут наноситься с большого расстояния, а это создает угрозу для мирных жителей.

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На территории Беларуси разворачивают ПВО небелорусского происхождения / https://t.me/modmilby

На границе с Украиной до сих пор не наблюдается скоплений сухопутных войск Беларуси, которые бы могли свидетельствовать о подготовке вероятного наступления. Об этом в интервью Главреду сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

По словам эксперта, белорусская армия самостоятельно не способна вести боевые действия-она может действовать исключительно в симбиозе с российскими подразделениями.

Поэтому беспокойство вызывают развертывание на юге Беларуси систем противовоздушной обороны, которых нет на вооружении Беларуси и, возможно, принадлежащих России.

"Мы осознаем, что для россиян Белорусский "балкон" рассматривается как удачный плацдарм, с которого можно наносить удары, потому что он нависает над Украиной. Россияне почему-то до сих пор думают, что основные поставки западного вооружения осуществляются через железную дорогу. И здесь они выходят на лакомый кусок нашей инфраструктуры — железнодорожное направление Ягодин-Ковель-Сарны-Коростень и далее на Киев", - рассказал Грабский.

В то же время, как отмечает эксперт, Украина уже сформировала на этом направлении серьезную противовоздушную оборону, которую будет сложно пробить. Поэтому россияне могут использовать авиацию из-за недостатка крылатых ракет. А это создает потенциальную опасность для украинцев.

'"Точность этих ударов будет минимальна, потому что они могут наноситься с максимально допустимой высоты или из-за пределов действия ПВО Украины, то есть с большого расстояния. Поэтому страдать от этого может мирное население — это будут провокации, подлый удар под дых. И это я рассматриваю как основную угрозу с Севера, которая на сегодня имеет место", - отмечает Грабский.

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