РФ может установить контроль над Луганской областью в течение двух недель - ISW

Войскам РФ не удастся прорваться за пределы Луганской области без пополнения живой силы и техники.
Россия может установить контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель. Однако российские военные терпят значительные потери. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на британскую разведку.
Без пополнения живой силы и техники войскам РФ не удастся продвинуться за пределы Луганской области.
По всем другим направления оккупанты перешли к оборонным операциям.
"Оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана. Вряд ли оккупанты смогут осуществить значительное продвижение к Славянску в Донецкой области.
Исследователи убеждены, что армия РФ не имеет должного медицинского обеспечения. Это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.
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Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине может закончиться в любой момент. Это зависит не только от контрнаступления ВСУ, но и от конфликта, который активно развивается внутри России.
Он отметил, что в любом случае война должна закончиться на условиях Украины.
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