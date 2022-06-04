РФ может установить контроль над Луганской областью в течение двух недель - ISW

Войска РФ могут захватить Луганскую область за две недели / npr.org

Россия может установить контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель. Однако российские военные терпят значительные потери. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на британскую разведку.

Без пополнения живой силы и техники войскам РФ не удастся продвинуться за пределы Луганской области.

По всем другим направления оккупанты перешли к оборонным операциям.

"Оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана. Вряд ли оккупанты смогут осуществить значительное продвижение к Славянску в Донецкой области.

Исследователи убеждены, что армия РФ не имеет должного медицинского обеспечения. Это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.

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Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине может закончиться в любой момент. Это зависит не только от контрнаступления ВСУ, но и от конфликта, который активно развивается внутри России.

Он отметил, что в любом случае война должна закончиться на условиях Украины.

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