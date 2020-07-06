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Россия может захватить весь юг Украины: эксперт рассказал, зачем Кремлю новая война

В аннексированном Крыму проблемы у местной промышленности и российского ВПК.

6 июля 2020, 20:19
горы Крыма
Россия столкнулась с проблемами в аннексированном Крыму / УНИАН

Россия может пойти на оккупацию не только Херсонской области, но и всех южных регионов Украины. В захваченном Крыму большие проблемы с водой, которые не могут решить россияне.

Об этом заявил бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в комментарии 24 каналу.

По его словам, сценарий возможного нападения россиян не только на Херсон, но и на другие южные области страны, уже озвучивался западными экспертами. Этими мнениями пренебрегать не стоит.

"Они также говорили, что может быть не только Херсонщина, но и весь Юг Украины, начиная от Змеиного и заканчивая Мариуполем. Не могу отрицать мнение таких специалистов. Я думаю, их опасения надо принять во внимание", - сказал Бабин.Читайте такжеЖурналист рассказал, что будет с Крымом и Донбассом после обнуления сроков Путина

Кроме того, политик добавил, что Россия не может решить проблему с водой в Крыму, вследствие чего оккупанты сталкиваются с проблемой обслуживания собственного военного комплекса и крымской промышленности, которые не могут оптимально функционировать без поставок воды.

"Мы впадаем в определенный сухой период, уже второй год подряд в Крыму засуха, поэтому для них это вопрос актуальный и вопиющий", - подчеркнул Бабин.Читайте такжеСокурсник Путина назвал возможные сроки возвращения Крыма и Донбасса в Украину

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может напасть на Херсонскую область с целью захвата дамбы.

Тем временем по этому вопросу высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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