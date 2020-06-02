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В Кабмине рассказали, грозит ли Украине широкомасштабная  война с РФ

2 июня 2020, 08:24

Украина живет с этим вызовом уже шесть лет.

Война на Донбассе
Продвижение российских войск глубже на территорию Украины вряд ли произойдет / УНИАН

В условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса продвижения российских войск глубже на территорию Украины не произойдет, а широкомасштабной войны с РФ не будет.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"В Украине с 2014 года продолжается война. Больших угроз трудно придумать. Я думаю, что нам не надо ничего бояться, надо садиться за стол как страна, которая будет требовать восстановления доверия. Большей угрозы я не вижу", - сказал он.

По словам Резникова, продвижение российских войск глубже на территорию Украины вряд ли произойдет.

"Потому что 350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют в том числе много европейских стран. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что "Украина живет с этим вызовом шесть лет и своей кровью платит за спокойствие Европы".

Как сообщал Главред, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что Украине грозит полномасштабная агрессия РФ, но глава страны вряд ли в ближайшей перспективе осмелится начать против украинского государства неприкрытые военные действия.

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