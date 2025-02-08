'Россия в огне': Сырский назвал главные приоритеты для ВСУ

Украина готовит новые дальнобойные средства, и они будут применены.

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Удары ВСУ по России / коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Главное из заявления главкома:

За год ВСУ поразили 370 объектов военного назначения РФ

Украина способна контратаковать, бить и гнать врага

ВСУ создали буферную зону на Курщине

За год целями успешного поражения на территории РФ стали более 370 объектов военного назначения. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

По его словам, главный приоритет - "Россия в огне".

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"Продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства", - подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что дистанция поражения DeepStrike вглубь территории РФ уже достигла 1,7 тыс. км.

"Готовим новые дальнобойные средства, и они будут применены. За этот год целями успешного комплексного огневого поражения на территории Российской Федерации стали 377 объектов военного назначения", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Он также добавил, что Украина способна контратаковать, бить и гнать врага. Это доказали оборона Киева, Харьковская наступательная операция, освобождение правобережной Херсонщины, Курская операция.

"Мы создали буферную зону на Курщине, разрушив замысел врага начать новое наступление на Сумы и Харьков. Также этой операцией ослабили давление на некоторые участки фронта", - рассказал Сырский.

В связи с этим он назвал главные приоритеты - нестандартные действия, не только оборона, а также:

"бей издалека", что заключается в применении дронов, артиллерии, роботизированных платформ, наземных и морских дронов;

максимум усилий для улучшения подготовки украинских военнослужащих;

реформирование военных структур, переход на стандарты и принципы НАТО в подготовке и управлении войсками;

наращивание возможностей Вооруженных сил и переход на корпусную систему, которая даст более устойчивую и управляемую структуру войск.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, воины 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский самолет Су-25. Это произошло на Торецком направлении фронта.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что в Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "шахед" с помощью лазерных технологий, и это будет оружие украинского производства.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский показал карту полезных ископаемых страны и объяснил, почему стране-агрессору России нужны украинские территории.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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