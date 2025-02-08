'Россия в огне': Сырский назвал главные приоритеты для ВСУ

Главное из заявления главкома:
- За год ВСУ поразили 370 объектов военного назначения РФ
- Украина способна контратаковать, бить и гнать врага
- ВСУ создали буферную зону на Курщине
За год целями успешного поражения на территории РФ стали более 370 объектов военного назначения. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.
По его словам, главный приоритет - "Россия в огне".
"Продолжается наращивание ударов по военным объектам на территории врага. Воинские части, арсеналы, склады хранения, цеха предприятий ВПК, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают горючим российскую армию, и другие объекты будут атакованы, пока будет продолжаться агрессия Москвы против нашего государства", - подчеркнул Сырский.
Он подчеркнул, что дистанция поражения DeepStrike вглубь территории РФ уже достигла 1,7 тыс. км.
"Готовим новые дальнобойные средства, и они будут применены. За этот год целями успешного комплексного огневого поражения на территории Российской Федерации стали 377 объектов военного назначения", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Он также добавил, что Украина способна контратаковать, бить и гнать врага. Это доказали оборона Киева, Харьковская наступательная операция, освобождение правобережной Херсонщины, Курская операция.
"Мы создали буферную зону на Курщине, разрушив замысел врага начать новое наступление на Сумы и Харьков. Также этой операцией ослабили давление на некоторые участки фронта", - рассказал Сырский.
В связи с этим он назвал главные приоритеты - нестандартные действия, не только оборона, а также:
- "бей издалека", что заключается в применении дронов, артиллерии, роботизированных платформ, наземных и морских дронов;
- максимум усилий для улучшения подготовки украинских военнослужащих;
- реформирование военных структур, переход на стандарты и принципы НАТО в подготовке и управлении войсками;
- наращивание возможностей Вооруженных сил и переход на корпусную систему, которая даст более устойчивую и управляемую структуру войск.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, воины 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский самолет Су-25. Это произошло на Торецком направлении фронта.
Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что в Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "шахед" с помощью лазерных технологий, и это будет оружие украинского производства.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский показал карту полезных ископаемых страны и объяснил, почему стране-агрессору России нужны украинские территории.
Читайте также:
- Заставили врага отступать: аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области
- Обхитрили "паузой": Forbes подтвердило, что ВСУ зашли в новые населенные пункты
- "Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред