Россиянам все труднее, мы продвигаемся шаг за шагом - Зеленский

Украинские военные нанесли оккупантам ощутимые логистические потери.
Вражеским войскам на сегодняшний день становится все труднее удерживать свои позиции, ведь ВСУ наносят прицельные удары, говорится в новом вечернем обращении главы государства Владимира Зеленского в понедельник, 18 июля.
По его словам, украинские военные нанесли оккупантам ощутимые логистические потери.
"Российской армии все труднее удерживать позиции на захваченной местности. Шаг за шагом мы продвигаемся, нарушаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна - украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос - только время", - отметил Зеленский.
Контрнаступление ВСУ
На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.
По состоянию на 14 июля украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Контрнаступление украинских сил продолжается. При этом на оккупированных Россией территориях области ведется активная партизанская война.
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