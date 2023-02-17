Россияне могут атаковать с севера осенью 2023 года – военный эксперт

К осени захватчики могут собрать достаточно сил для наступления на северном направлении, однако вопрос в подготовке таких военных.

Россияне могут атаковать с севера осенью 2023 года, считает военный эксперт/ Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты могут осуществить новую попытку наступать на Украину с севера не раньше, чем осенью 2023 года. Сейчас у них нет достаточно сил и средств для этого.

К тому времени страна-агрессор может теоретически собрать необходимое количество личного состава и техники. Такое мнение высказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в интервью Главреду.

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"Не раньше осени. В теории к осени россияне могут собрать там достаточное количество сил и средств. Но это – в теории. Потому что откуда им взять людей я вижу, но откуда брать командный состав для этих людей, от сержантов и выше, уже не вижу, потому что они и так все задействованы", – отмечает Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий – украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Он подчеркнул, что оккупантам может не хватить военной техники для такого наступления. Белорусы также не смогут помочь российским захватчикам с техникой.

"Где им взять достаточное количество техники для наступления еще и оттуда, по крайней мере пока, тоже не вижу, при том, что половина танкового парка РФ уже сожжена. Белорусы отдали им всё до последней машинки, но там и так было немного, на одну дивизию максимум. Поэтому есть вопрос, почему россияне сейчас этого не собирают – то ли чего-то выжидают, то ли потому, что пока объективно неспособны", – говорит военный эксперт.

Война в Украине

Ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отмечали, что у Кремля есть список целей для атак в Украине, под угрозой ряд объектов. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этот перечень объектов в РФ определили еще в начале полномасштабной агрессии против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Он призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам российских захватчиков к годовщине вторжения.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечает, что Украина может выгнать российских оккупантов со своей земли в 2023 году, однако сделать это будет чрезвычайно трудно. Если украинские военные добьются такого результата, это будет означать крах российской армии.

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