Россияне наступают с трех сторон: майор назвал новую цель РФ на востоке

Враг действует по нескольким направлениям, поэтому ВСУ приходится растягивать свои ресурсы, пояснил Алексей Гетьман.

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Алексей Гетьман оценил ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, 22-я ОМБр

Российские оккупанты на востоке наступают сразу на трех направлениях и хотят выйти к жизненно важной трассе, рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

Как подчеркнул он в эфире 24 канала, враг давит у Часового Яра и пытается продвинуться в Торецк.

Эксперт предупредил о том, что сложная ситуация складывается возле Очеретино и Воздвиженки и дальше в направлении трассы Покровск – Константиновка.

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"Главная задача россиян выйти к жизненно важной трассе и перерезать ее ", — уточнил военный эксперт.

Он пояснил, что тем самым враг борется за дорогу, пытаясь таким образом ухудшить логистику ВСУ.

По словам эксперта, враг действует по нескольким направлениям, распыляя свои силы, поэтому украинской армии в такой ситуации также приходится растягивать свои ресурсы на разные участки фронта.

"Поэтому все зависит от того, какое количество людей и техники есть у каждой стороны. У кого меньше, тот и растягивает силы более тонким слоем", — говорит он.

Гетьман напомнил, что расстояние между Часовым Яром и Очеретино составляет около 40 километров. А в боевых уставах отмечено, что линии фронта такой протяженности должна наступать дивизия – это 5 – 7 бригад.

"Ее задача прорвать линию обороны противника на оттенке 3-5 километров. В эту щель сможет пройти в тыл противника большое количество живой силы и техники. Поэтому россияне работают в соответствии с боевым уставом", — добавил он.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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Ранее майор назвал, какая область под угрозой удара. Алексей Гетьман назвал признаки, которые говорят о подготовке РФ к наступлению.

Напомним, ранее подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке. Украинские военные контролируют ситуацию и дают адекватный ответ врагу, подчеркнул Назар Волошин.

Как сообщалось ранее, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

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