Россияне нечаянно раскрыли настоящие масштабы удара ВСУ по подлодке ЧФ РФ

Минобороны РФ традиционно не сообщает о реальных потерях Черноморского флота после мощного удара ВСУ 13 сентября.

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Русские собирают на лечение экипажа / Коллаж Главреда. Фото: t.me/Crimeanwind, submarinersclub.ru

Россияне раскрыли масштабы удара ВСУ по подлодке Черноморского флота "Ростов-на-Дону" на Севастопольском морском заводе. В результате "прилета", оказывается, пострадал и сам экипаж "Ростова".

Об этом свидетельствует объявление, размещенное на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков и ветеранов ВМФ РФ. Русские собирают деньги на лечение пострадавших оккупантов.

На сайте вывесили банковский счет клуба моряков-ветеранов в Сбербанке. Сообщается, что по состоянию на 27 сентября собрано более 148 тысяч рублей (около 1500 долларов). Также на сайте указаны данные "благотворителей".

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13 сентября ВСУ нанесли ракетные удары по Севастопольскому морскому заводу, где в то время на ремонте стояли подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Оккупанты не подтверждали потерь флота, нет и официальных данных Минобороны РФ по пострадавшим оккупантам.

В ГУР тем временем утверждали, что корабли с большой долей вероятности "не подлежат восстановлению". В OSINT-сообществе Oryx подтверждали, что "Ростов" полностью уничтожен.

В Командовании Воздушных сил намекнули затем, что удар был совершен Storm Shadow.

Украина не скрывает, что намерена обеспечить безопасность в Черном море путем уничтожения Черноморского флота.

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