Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области - ISW

Россияне создают условия для контролируемого отхода в Херсонской области / соцсети, ISW

Российские оккупационные войска создают условия для контролируемого отхода на северо-западе Херсонской области.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что таким образом оккупанты пытаются избежать прорыва с правого (западного) берега Днепра.

"Российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом (восточном) берегу", - говорится в отчете ISW.

Специалисты отметили, что Оперативное командование "Юг" исправило информацию от 3 ноября по поводу разрушений гражданских катеров и пристаней на Днепре.

"Исправленная история информирует о том, что захватчики готовят оборонные позиции на левом берегу. Это свидетельствует о том, что они устраняют возможности, чтобы ВСУ могли преследовать их через реку во время или после ухода", - добавили в Институте изучения войны.

Ситуация в Херсонской области

В социальных сетях 3 ноября опубликовали фотографию Херсонской областной государственной администрации. Здание, расположенное в оккупированном Россией Херсоне, лишилось государственного флага российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг предупредили, что, возможно, речь идет о провокации России в Херсоне. По словам представителя ВСУ Натальи Гуменюк, оккупанты ждут наступления войск России на оккупированный город. Подобные действия могут быть частью плана захватчиков.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что армия Украины демонстрирует способность освободить Херсон от оккупации России. По его словам, у ВСУ есть такая возможность – их действия эффективны.

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