Российские оккупанты признались, что бросали срочников воевать против Украины/ УНИАН и Militaryarms

Российские агрессоры на официальном уровне признали, что в военной агрессии против Украины они использовали солдат, которые несли срочную службу в русской армии. Сообщается, что такой факт признали в военной прокуратуре Западного военного округа РФ.

Тамошний военный прокурор Артур Егиев признал, что на войну против Украины отправили около шестисот солдат-срочников.

"Согласно данным по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки. Именно такую цифру озвучил Егиев, выступая в Совете Федерации", ‒ сообщают русские военные пропагандисты.

Причем, как утверждает Егиев, около дюжины офицеров армии РФ якобы уже понесли ответственность за отправку срочников.

"Представитель прокуратуры сообщил, что по всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования, и даже были приняты решения об увольнении "с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения", ‒ подытожили военные пропагандисты.

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Напомним, ранее отец российского солдата-срочника Егора Шкребца, погибшего на подбитом украинскими защитниками крейсере "Москва", обвинил военно-политическое руководство России в убийстве экипажа флагмана Черноморского флота РФ.

По словам Дмитрия Шкребца, моряков никто даже не пытался спасти, а количество погибших ужасает.

До того Шкребец-старший говорил, что в российской прокуратуре ответили ему - корабль "Москва" якобы не участвовал в войне против Украины, а его Егоп "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части".

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