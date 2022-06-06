Российские солдаты попрошайничают на блокпосте в Мелитополе: требуют 100 грн и сигареты

Российские солдаты попрошайничают на блокпосте в Мелитополе / скриншот

У жителей оккупированного Мелитополя, которые выезжают на свободную от захватчиков территорию Запорожской области, российские солдаты выпрашивают небольшие суммы и сигареты.

Российские оккупанты лишили захваченные регионы мобильной связи и интернета, в результате поток беженцев значительно увеличился, сообщает местное издание РИА-Мелитополь.

"Все они очень грязные имеют бомжеватый вид алкашей. Один просил сигарет украинских, а второй 100 гривен", – рассказала журналистам семья, которая бежала из Мелитополя через Васильевку и прошла проверку на блокпостах россиян.

Еще одна жительница Мелитополя рассказала: россияне сказали всем формировать колонны по 10 машин и обещали пропускать колонну раз в 20 минут в период с 17.00 до 20.00. Фуры и автомобили с грузом не пропускали и сказали, что больше пропускать не будут. Эти машины в Васильевке стоят по 12 суток, рассказывает женщина.

Читайте такжеДогнала карма: в Мелитополе в авто взорвали дочь "гауляйтера" с мужем – фото"На первом блок-посту даже не смотрели, если говоришь, что едешь в Запорожье. Так и сказали: "Вас тут никто не держит!". Дальше на других блок-постах просили всех показать документы, открыть багажник машины. Вещи личные и телефоны не смотрели. А вот перед Каменским смотрели абсолютно все и у всех", – рассказала жительница Мелитополя.

Ранее во временно оккупированном городе Мелитополь на Запорожье группа российских военных разбилась на автомобиле, украденном у украинцев. Два оккупанта погибли, еще трое - получили травы.

Также сообщалось, что на Херсонщине у оккупантов начались проблемы с обеспечением - солдаты РФ устраиваются к местным жителям на работу.

Они приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники.

Смотреть новости Донбасса онлайн:

Читайте также: