Русские за неполный год в Украине потеряли больше людей, чем США во Вьетнаме за 10 лет – Newsweek

За неполный год войны против Украины российская оккупационная армия потеряла более 90 тысяч человек убитыми, говорят американские эксперты.

Русские в войне с Украиной потеряли минимум 90 тысяч человек - Newsweek / коллаж фото https://ua.depositphotos.com/

С момента начала полномасштабной военной агрессии России против Украины оккупанты потеряли примерно 90 тысяч человек убитыми. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

Как говорят эксперты, Россия за неполный год войны как минимум в два раза превышают количество американских военнослужащих, которые погибли за десятилетие Вьетнамской войны.

В ноябре нынешнего года американский генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявлял− около 100 тысяч российских оккупантов были убиты или ранены. А аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали − Россия теряет около 100 своих террористов в день в битве за Бахмут.

"Что касается количества смертей с российской точки зрения, то одно сравнение – это влияние войны во Вьетнаме на Соединенные Штаты. В этом конфликте погибло чуть более 58 тысяч военнослужащих США, большинство из которых произошло в течение примерно десяти лет. Для тех из нас, кто достаточно стар, чтобы помнить это, эта война оказала существенное влияние на общество", – заявил профессор статистики Технологического института штата Вирджиния Рональд Фрикер.

Также ученый добавил, что развязанная война против Украины будет негативно влиять на РФ в течение десятилетий.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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