Русский флаг - флаг захватчиков: Зеленский объяснил, почему украинцы возмутились идее Папы Римского о "примирении" с РФ

Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск / ua.depositphotos.com и УНИАН

Украинское общество категорически не восприняло идею Папы Римского Франциска ‒ когда он придумал, чтобы двое женщин символически несли украинский и российский флаги в Ватикане во время недавней Страстной пятницы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"Я вам объясню, как наше общество на это реагирует: когда Папа молится за Украину, мы ему всегда благодарны. Когда он показывал на примере двух людей, которые несли украинский и российский флаги, что должна быть дружба, мы не смогли это принять", – сказал украинский лидер.

Зеленский объяснил сложившуюся ситуацию тем, что сейчас в Украине российский флаг воспринимают как символ захватчиков.

"Произошел ментальный раскол, это уже не тот флаг, который поднимается на соревнованиях, на Олимпиадах. Сегодня это флаг, с которым они убивали нас. И у нас эта ассоциация. Сложно понять, когда это напрямую не касается вас", ‒ подытожил он.

Смотреть с 38:40

Читайте также"Братские народы" для Папы Римского, или Как Украину в Ватикане принуждают к миру с Россией

Напомним, 85-летний понтифик Франциск с 24 февраля и до сих пор ранее публично не упоминал РФ или Путина. Однако на определение того, что сейчас происходит в Украине, он использовал слова "неоправданная агрессия" и "вторжение", а также оплакивал те зверства, которые творила российская армия в отношении украинцев.

Папа Римский Франциск также отметил, что он готов встретиться с Путиным в Москве. При этом он пока не видит смысла ехать в Киев.

Позднее понтифик в интервью рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с ним сказал о якобы планах России завершить войну в Украине до 9 мая. И подчеркнул, что нужно приложить максимальные усилия для окончания боевых действий.

Другие новости: