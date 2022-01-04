С шариками и перерезанием ленты: на Ровенщине устроили "торжественное открытие" школьного туалета

В Ровенской области помпезно открыли школьный туалет / Facebook Тишицкий лицей

В селе Тишица в Ровенской области устроили "торжественное открытие" нового школьного туалета. Помещение здания украсили воздушными шариками, и во время "церемонии" перерезали ленту.

Об этом сообщается на странице учебного заведения в Facebook. В заметке отметили, что для Тишицкого лицея открытие внутренней уборной – это "долгожданное событие".

При этом руководство лицея засыпало словами благодарности местные власти за открытие туалета.

Заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская отреагировала на такой инцидент.

"Что могу сказать? Умели готовить, да не умели подать. Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезанием лент – это слишком", – цитирует Пашковскую "Радио Трек".

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Однако она призвала с пониманием отнестись к такой ситуации. По ее словам, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской общине, где до сих пор не было внутренней уборной. Туалет строили с 2019 года.

"Может, поэтому люди воспринимают это как весомое событие", – добавила Пашковская.

Напомним, ранее в Днепре родителей возмутил туалет в школе, в котором отсутствует туалетная бумага и дверь в кабинки. По словам родителей учеников, дети стесняются ходить в туалет из-за отсутствия дверей. Часто они стараются выходить на уроках или терпеть, пока не придут домой.

Также ранее в Киеве в Государственном университете телекоммуникаций накануне 8 марта помпезно открыли отремонтированный женский туалет – с торжественной речью, перерезанием красной ленты и шампанским.

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