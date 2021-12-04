Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит

Зеркальный туалет строят в городе Южный / Фото suspilne.media

В городе Южный Одесской области появился зеркальный туалет. На его строительство из бюджета города было выделено почти три миллиона гривен.

Туалет строят на перекрестке улицы Строителей и проспекта Мира возле еще недостроенного скейт-парка. Работы начали осенью, а закончить планируют к концу 2021 года, сообщил руководитель управления капитального строительства Южного горсовета Геннадий Мартынов, передает Суспільне.

Наружные стены туалета облицованы зеркалами. В горсовете считают, что это выглядит современно.

Уборная разделена на три части: женскую, мужскую и для маломобильных групп населения. В женском помещении будет три туалета и раковины, а в мужском – два туалета и два писсуара. Для маломобильных групп был сделан отдельный вход. Сейчас туалет подключают ко всем необходимым коммуникациям.

Пока что рядом с туалетом поле, но скоро будет скейт-парк / Фото suspilne.media

На сайте Prozorro говорится, что на туалет потратили почти три миллиона гривен.

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Мартынов рассказал, что строительство общественно-спортивного центра продолжается. Уже сделали баскетбольную площадку, дальше планируют разместить теннисные корты.

Как сообщал Главред, ранее в Днепре родителей возмутил туалет в школе, в котором отсутствует туалетная бумага и двери к кабинкам.

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