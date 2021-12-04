Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит

Пока что вокруг туалета - поле, но скоро там появится скейт-парк для молодежи. В горсовете считают, что зеркальные стены выглядят современно.
В городе Южный Одесской области появился зеркальный туалет. На его строительство из бюджета города было выделено почти три миллиона гривен.
Туалет строят на перекрестке улицы Строителей и проспекта Мира возле еще недостроенного скейт-парка. Работы начали осенью, а закончить планируют к концу 2021 года, сообщил руководитель управления капитального строительства Южного горсовета Геннадий Мартынов, передает Суспільне.
Наружные стены туалета облицованы зеркалами. В горсовете считают, что это выглядит современно.
Уборная разделена на три части: женскую, мужскую и для маломобильных групп населения. В женском помещении будет три туалета и раковины, а в мужском – два туалета и два писсуара. Для маломобильных групп был сделан отдельный вход. Сейчас туалет подключают ко всем необходимым коммуникациям.
На сайте Prozorro говорится, что на туалет потратили почти три миллиона гривен.
Мартынов рассказал, что строительство общественно-спортивного центра продолжается. Уже сделали баскетбольную площадку, дальше планируют разместить теннисные корты.
Как сообщал Главред, ранее в Днепре родителей возмутил туалет в школе, в котором отсутствует туалетная бумага и двери к кабинкам.
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