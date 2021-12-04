УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит

4 декабря 2021, 14:48
Прослушать новость
Остановить

Пока что вокруг туалета - поле, но скоро там появится скейт-парк для молодежи. В горсовете считают, что зеркальные стены выглядят современно.

зеркальный туалет
Зеркальный туалет строят в городе Южный / Фото suspilne.media

В городе Южный Одесской области появился зеркальный туалет. На его строительство из бюджета города было выделено почти три миллиона гривен.

Туалет строят на перекрестке улицы Строителей и проспекта Мира возле еще недостроенного скейт-парка. Работы начали осенью, а закончить планируют к концу 2021 года, сообщил руководитель управления капитального строительства Южного горсовета Геннадий Мартынов, передает Суспільне.

Наружные стены туалета облицованы зеркалами. В горсовете считают, что это выглядит современно.

Уборная разделена на три части: женскую, мужскую и для маломобильных групп населения. В женском помещении будет три туалета и раковины, а в мужском – два туалета и два писсуара. Для маломобильных групп был сделан отдельный вход. Сейчас туалет подключают ко всем необходимым коммуникациям.

Пока что рядом с туалетом поле, но скоро будет скейт-парк / Фото suspilne.media

На сайте Prozorro говорится, что на туалет потратили почти три миллиона гривен.

Реклама


Мартынов рассказал, что строительство общественно-спортивного центра продолжается. Уже сделали баскетбольную площадку, дальше планируют разместить теннисные корты.

Как сообщал Главред, ранее в Днепре родителей возмутил туалет в школе, в котором отсутствует туалетная бумага и двери к кабинкам.

Читайте также:

viber
Одесская область новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Тельца: повышение зарплаты, судьбоносное решение и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Тельца: повышение зарплаты, судьбоносное решение и лучшие дни Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВсе, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабря Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферыГороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферы Слава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талиейСлава Каминская в топе с откровенным декольте похвалилась пышной грудью и узкой талией Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикиниСолистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини
14:57

Копам хотят разрешить подрабатывать: в МВД объяснили, где и когда

14:57

Харьковчанка оригинально "проучила" наглеца, который нарушил ПДДВидео

14:48

Под Одессой строят зеркальный туалет за 3 млн бюджетных гривен - как он выглядит

14:37

Капитальные инвестиции "Метинвеста" за девять месяцев выросли на 79%

14:30

Тысяча за вакцинацию: у Зеленского объяснили, почему деньги не дадут на рукиВидео

Реклама
14:09

Списали все деньги по "придуманной задолженности": клиент ПриватБанка остался без гроша

13:41

Нападение России на Украину планируется в три этапа, цель захвата включает Киев - BildВидео

13:29

Отвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении

13:15

Деньги потекут рекой и наступит полоса везения - что обещает Овнам гороскоп на 2022 год

13:00

Гороскоп на завтра 5 декабря 2021: Тельцам – удачные совпадения, Стрельцам – неприятностиВидео

12:26

Умер еще в Одессе: в Турцию прибыло судно с телом украинского моряка

12:20

Турция продаст Украине еще больше 20 дронов Bayraktar - BloombergВидео

12:14

Украинцы массово бегут на заработки в Польшу: сколько они там получаютВидео

11:54

Холостячка Огневич шокировала выбором в финале шоу, в Сети переполох: "променять Диму на это..."

11:45

Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 годВидео

11:43

"Я люблю и готова кричать на весь мир": стало известно, за кого Злата Огневич выходит замуж

10:37

Зимнее чудо: в Одессе в начале декабря зацвела сакураВидео

10:32

В Украине начали продавать новогодние елки: во сколько обойдется живое дерево

10:08

"Горжусь тем, что я - русская": учительница лицея в Киеве отчитала ученика за просьбу говорить на украинском

10:00

Игра на повышение: чем опасны угрозы Путина по НАТО для Украины и будут ли новые санкции

Реклама
09:28

В Хмельницкой области отец жестоко бил своих маленьких детей раскаленной кочергой

09:25

Леся Никитюк в белом бикини похвасталась сочными формами и стройными ножками

08:52

Все, что мы сотворим - это навсегда: что категорически нельзя делать в солнечное затмение 4 декабряВидео

08:40

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

08:36

Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

08:33

Хитрый итальянец явился на прививку от коронавируса с силиконовой рукой

08:30

Секреты способностей гуцульских мольфаров и предсказания о процветании Украины: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

08:22

Коронавирус в Украине 4 декабря: число новых выявленных больных за сутки упало до 13,2 тысячиВидео

08:00

Встреча Зеленского и Путина станет прорывом: Украина ждет первой "огромной победы" над РоссиейВидео

07:58

Байден не признал "красные линии Кремля" и пообещал провести "долгий разговор" с ПутинымВидео

07:45

Народ мысленно давно не здесьмнение

07:27

Кремль планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных - WPВидео

07:20

Принесет замужество и кучу денег: как заставить цвести долларовое дерево - простой способ

07:10

Танки Москвы наткнутся на ПТРК Javelin и ПВО США: эксперт объяснил крах военной атаки РФ на УкраинуВидео

06:28

Путин нагоняет панику на Запад, чтобы получить реванш за Холодную войнумнение

06:01

Самые модные женские стрижки 2022, которые помогут открыть новую страницу в жизниФото

05:28

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

05:14

Голая звезда Женского Квартала загипнотизировала поклонников роскошным телом

05:12

Ударит мороз, завалит снегом: украинцев предупредили об атаке трех циклоновВидео

04:52

Проще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытием

Реклама
04:22

В них верят даже богачи: какие вещи привлекут невероятную удачу и богатство в 2022 годуВидео

04:19

ТОП-10 самых популярных актеров и актрис в 2021 году

04:03

Лайфхаки из СССР: пять хитростей, к которым прибегали советские хозяйки

03:56

Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыВидео

03:32

Секреты богатого урожая: самые важные и обязательные работы для огородника и садовода в декабреВидео

03:17

Введение во храм Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и чудные открытки к празднику

02:54

Ширится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"Видео

02:35

"Напечатанная" на 3D-принтере кровь: как разработка ирландских ученых изменит представление о ранах

01:50

Какие продукты нельзя есть при болезнях сердца - комментарий диетолога

01:28

Киевстар меняет тарифы: когда ждать подорожания и на сколько

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять