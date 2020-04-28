В Слуге народа рассказали, когда дадут "зеленый свет" кандидатуре Саакашвили

Михаил Саакашвили претендует на пост вице-премьера - РБК-Украина

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил перспективы голосования за кандидатуру экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам.

По его словам, все больше народных депутатов фракции Слуга народа склоняются к тому, чтобы поддержать кандидатуру бывшего президента Грузии.

Как подчеркнул Корниенко в эфире телеканала Украина-24, в случае если президент Украины Владимир Зеленский обратится к депутатам с просьбой поддержать кандидатуру Саакашвили, поддержка будет еще расти.

"Конечно, если Владимир Александрович напрямую к нам обратится, я думаю, что много людей определятся уже окончательно", - сказал нардеп.

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Также Корниенко уточнил, что лично он будет поддерживать кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьер-министра.

Напомним, премьер Грузии Георгий Гахария говорил, что, если Украина назначит Саакашвили вице-премьером, то за этим шагом обязательно последует реакция.

Позже глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия назвал угрозы Грузии в сторону Украины из-за возможного назначения бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьер-министром актом политической агрессии.