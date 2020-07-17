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Украина нашла новый повод вводить международные санкции против РФ

Украина призвала ООН вводить новые санкции против России, на этот раз за преступления сексуального характера.

17 июля 2020, 21:55
Санкции против России - Украина нашла сексуальный повод для новых мер
Санкции против России - Украина нашла сексуальный повод для новых мер / worldmysteries2016.blogspot.com

Украина в ООН выступила с инициативой вводить новые санкции против России. На этот раз – за преступления сексуального характера, особенно за те, что происходят на оккупированных территориях и в зонах вооруженных конфликтов.

"ООН должна рассматривать сексуальное насилие как отдельную критерию для введения санкций и введения целевых мер", – заявил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Укринформ.

Он выразил сожаление, что генсек ООН в своем последнем докладе по российско-украинскому вооруженному конфликту не отразил преступления сексуального характера.

Украина в свою очередь старается предоставить женщинам, которые пострадали от конфликта на Донбассе, всю необходимую помощь, заверил Кислица.

Читайте такжеПрекращение огня в обмен на снятие санкций: дипломат рассказал, как РФ попыталась шантажировать ООНРанее Евросоюз продлил санкции против России. Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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