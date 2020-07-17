Украина нашла новый повод вводить международные санкции против РФ

Санкции против России - Украина нашла сексуальный повод для новых мер / worldmysteries2016.blogspot.com

Украина в ООН выступила с инициативой вводить новые санкции против России. На этот раз – за преступления сексуального характера, особенно за те, что происходят на оккупированных территориях и в зонах вооруженных конфликтов.

"ООН должна рассматривать сексуальное насилие как отдельную критерию для введения санкций и введения целевых мер", – заявил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Укринформ.

Он выразил сожаление, что генсек ООН в своем последнем докладе по российско-украинскому вооруженному конфликту не отразил преступления сексуального характера.

Украина в свою очередь старается предоставить женщинам, которые пострадали от конфликта на Донбассе, всю необходимую помощь, заверил Кислица.

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