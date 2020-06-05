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Санкции против Северного потока-2: в Нафтогазе объяснили, что означает законопроект Сената США

5 июня 2020, 08:33

В НАК заявили, что принятие этого документа является важным.

Северный поток-2
Нафтогаз собирается продолжить противодействовать строительству Северного потока-2 / Reuters

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины прокомментировала внесенный в Сенат Соединенных Штатов законопроект, которым предлагается расширить санкции против российского газопровода Северный поток- 2.

Речь идет о законодательной инициативе сенаторов (Теда Круза, Джина Шагина, Рона Джонсона, Джона Баррассо и Тома Коттона), которая делает более жесткими санкции, принятые против этого проекта в 2019 году. Проект называется О защите европейской энергетической безопасности - PEESA: Protecting the europe's Energy Security Act. Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.

Расширить санкции сенаторов убедили аргументы украинского Нафтогаза, который сумел объяснить, каким образом Россия может самостоятельно завершить строительство этого газопровода даже в условиях действующих санкций. В частности, Россия может использовать для этого трубоукладочные судна Академик Черский и Фортуна.

Принятие законопроекта поможет "окончательно остановить строительство российского газопровода, опасного для Европы", утверждает украинская компания.

"Нафтогаз" будет продолжать разъяснительную кампанию в Соединенных Штатах и странах ЕС с целью защитить украинские, европейские и трансатлантические интересы в сфере безопасности", - добавили в компании.

Новым законопроектом предусмотрены санкции против:

  • компаний, которые вовлечены в любые "трубоукладочные работы", включая те компании, которые готовят площадку для работ, обустраивают траншеи, исследуют дно, сваривают и опускают трубы, засыпают траншеи;
  • компаний, предоставляющих услуги по анализу страховых рисков, страхования и перестрахования трубоукладочных судов;
  • компаний, способствующих технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования;
  • компаний, предоставляющих услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода Северный поток 2.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

Напомним, строительство проекта Газпрома Северный поток-2 завершено на 94%, однако дальнейшие работы были остановлены американскими санкциями.

Как сообщал Главред, 27 мая и. о. руководителя Национальной разведки США Ричард Гренел заявил, что в ближайшее время крайне вероятно введение новых санкций против компании Nord Stream 2, которая является оператором российского газопровода Северный поток - 2.

Ранее в немецком парламенте, Бундестаге, раскритиковали на американский газ из-за его качества и в очередной раз поддержали газпромовский проект - строительство газопровода Северный поток-2.

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