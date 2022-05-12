"СБУ собирает тела женщин и детей для имитации авианалета": РФ распространяет ужасные фейки

РФ распускает фейки об СБУ о сборе тел для провокаций

В России начали активно распространять фейки о том, что Служба безопасности Украины якобы начала собирать тела женщин и детей для дальнейшей имитации авианалета. Таким образом РФ обвиняет Украину в провокациях. Об этом сообщает СБУ.

Как утверждают российские пропагандисты, сымитировать авианалет якобы планируют в Днепре.

"СБУ обязал главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечникова тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней", - заявляют пропагандисты.

Украинская сторона в который раз подчеркивает, что подобные заявления РФ являются фейковыми. Таким образом враг "пытается снять с себя ответственность за военные преступления".

СБУ напомнила о том, что оккупанты часто анонсируют собственные "операции", заранее обвиняя в них Украину.

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О чем врет Россия

Сначала российские власти и пропагандисты начали говорить о том, что якобы жителям украинского Донбасса нужна помощь, ведь их якобы ущемляют и унижают из-за того, что они русскоязычные. И Россия их "защитила" - втянула в войну, которую сама же и начала.

Восемь лет войска РФ и боевики "защищали" жителей Донбасса, а когда они решили, что во всем виноваты "нацисты" во власти, то решили "помочь" всем украинцам - начали полномасштабную войну.

Потом в РФ начали путаться, ведь утверждали, что Украина планировала наступление на Россию и Беларусь, то о биолабораториях, которые контролировала Америка.

Но одной из самых жестоких версий РФ стала "инсценировка геноцида в Буче самими же украинскими военными".

Геноцид в Буче

Россия до сих пор не признала трагедию, которую устроила "вторая армия мира".

Во время захвата Бучи российские оккупанты замучили и убили сотни местных жителей - женщины, мужчины, дети. На многих телах были белые повязки, которые указывали на то, что они идут с миром.

Спутниковые снимки американской компании доказали, хаотично разбросанные тела на территории Бучи появились в те дни, когда там господствовали российские оккупанты. Однако даже этого оказалось недостаточно для властей РФ. В этой трагедии они обвиняют Украину и утверждают, что сами же украинские военные разбросали тела погибших, чтобы инсценировать трагедию и обвинить во всем "братский народ".

1 апреля мэр Бучи подтвердил информацию о том, что военных РФ выгнали с территории города. Впоследствии стало известно, что причиной гибели 90% людей стало пулевое ранение.

Разведка Германии перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ относительно запугивания населения украинских городов.

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