Один из лидеров ЕС не верил, что бучанская резня - это не фейк - Зеленский

Один из европейских премьеров потребовал доказательств того, что массовые убийства в Буче - это не постановка / Коллаж Reuters

Премьер-министр одной из стран Европейского союза хотел получить доказательства того, что российские военные действительно совершили массовые преступления в Буче Киевской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что самое худшее он слышал за последние дни, Зеленский ответил, что это было желание одного из ведущих политиков ЕС получить доказательства того, что геноцид украинцев в Буче не был инсценировкой.

"Покажите нам доказательства того, что это не постановка", - процитировал Зеленский европейского политика.

Глава государства отметил, что речь идет о премьер-министре одной из европейских стран, но не стал его называть.

"Это было не с Шольцем (канцлер Германии Олаф Шольц, - ред.). Но очень неприятный случай один был. Один из политиков Европейского союза сказал: "А покажите нам доказательства, что это действительно так было, что это не инсценировка. Покажите нам эти доказательства!". Я не могу сказать, кто это был", - рассказал Зеленский.

Отметим, по неофициальной информации, доказательств того, что российские военные убивали украинцев в Буче, требовал премьер Венгрии Виктор Орбан.

В частности, не связанные друг с другом источники Европейской правды и Украинской правды подтвердили, что Зеленский говорил о премьер-министре Венгрии.

При этом непонятно, где Орбан озвучил свое требование предоставить доказательства. После Бучанской резни, по данным ЕП, общения официального Будапешта с украинской стороной не было.

Геноцид украинцев в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

7 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. У 90% из них именно пулевое ранение стало причиной смерти.

Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.

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