Сертификат не подделывала, но акцию поддерживает: Савченко заявилась на митинг антивакцинаторов

Экс-нардеп прокомментировала вручения ей подозрения за использование поддельного сертификата о вакцинации
В среду, 3 ноября, в Киеве возле Верховной Рады собрались противники вакцинации от коронавируса. На митинг под здание парламента также пришла экс-нардеп Надежда Савченко.
"Государство нарушает права человека: право на работу, на образование. Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная", - заявила Савченко в комментарии изданию "Страна", добавив, что поддерживает акцию.
Также бывший политик прокомментировала вручения ей и её сестре Вере Савченко, подозрения за использование поддельного сертификата о вакцинации.
Читайте также2 года лишения свободы или штраф: за Надежду Савченко и ее сестру взялось МВД"Никакого документа кроме заграничного паспорта гражданина Украины не было. Все остальное, ПЦР-тест, какой-то сертификат, это не документы которые регламентируется законами Украины. Цель этого дела - запугать народ посредством привлечения к ответственности публичного человека. Точно могу сказать, что никаких поддельных документов мы не заказывали, не изготавливали, не покупали и не использовали", - рассказала Савченко.
Сестры Савченко и поддельный сертификат
Экс-нардеп Надежда Савченко и её сестра Вера пытались попасть в Украину через поддельные COVID-сертификатыо вакцинации.
Позже в свое оправдание Савченко заявила, что информация о здоровье находится под защитой государства, и никто не имеет права разглашать эту информацию, а при пересечении границы никто не вправе требовать от людей несуществующие документы.
На прошлой неделе Надежде Савченко вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.
Читайте также:
- Экс-нардеп Савченко призналась, чем сейчас зарабатывает на жизнь
- Сестры Савченко попались на использовании поддельных COVID-сертификатов - СМИ
- В Минздраве озвучили условия, при которых COVID-сертификаты аннулируются
- До 3-х лет тюрьмы: в Украине ужесточили наказание за подделку COVID-сертификатов