Сертификат не подделывала, но акцию поддерживает: Савченко заявилась на митинг антивакцинаторов

Надежда Савченко на митинге антивакцинаторов / скриншот с видео

В среду, 3 ноября, в Киеве возле Верховной Рады собрались противники вакцинации от коронавируса . На митинг под здание парламента также пришла экс-нардеп Надежда Савченко.

"Государство нарушает права человека: право на работу, на образование. Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная", - заявила Савченко в комментарии изданию "Страна", добавив, что поддерживает акцию.

Также бывший политик прокомментировала вручения ей и её сестре Вере Савченко, подозрения за использование поддельного сертификата о вакцинации.

Читайте также2 года лишения свободы или штраф: за Надежду Савченко и ее сестру взялось МВД"Никакого документа кроме заграничного паспорта гражданина Украины не было. Все остальное, ПЦР-тест, какой-то сертификат, это не документы которые регламентируется законами Украины. Цель этого дела - запугать народ посредством привлечения к ответственности публичного человека. Точно могу сказать, что никаких поддельных документов мы не заказывали, не изготавливали, не покупали и не использовали", - рассказала Савченко.

Сестры Савченко и поддельный сертификат

Экс-нардеп Надежда Савченко и её сестра Вера пытались попасть в Украину через поддельные COVID-сертификатыо вакцинации.

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Позже в свое оправдание Савченко заявила, что информация о здоровье находится под защитой государства, и никто не имеет права разглашать эту информацию, а при пересечении границы никто не вправе требовать от людей несуществующие документы.

На прошлой неделе Надежде Савченко вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.

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