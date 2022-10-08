Сейчас проходят очень жесткие бои: Зеленский рассказал подробности о ситуации на фронте

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В воскресенье, 8 октября, продолжилось движение украинских военных на юге и востоке страны.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, возле Бахмута наши защитники держат оборону.

"Продолжилось движение наших военных, СБУ, Нацгвардии и всех, кто принимает участие в действиях на востоке и на юге нашего государства", - рассказал Зеленский.

По его словам, украинские военные продолжают сохранять позиции в Донецкой области и, в частности, на Бахмутском направлении. Сейчас там проходят очень жесткие бои.

"Хочу сегодня снова отметить наших воинов с 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр за мужество, за стойкость именно на этом направлении. Спасибо всем нашим зенитчикам и каждому, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

Кроме того, выяснилось, что российские оккупанты экономят боекомплекты и проваливают атаки. Об этом они признаются в телефонных разговорах.

В частности, один из них в разговоре с женой рассказывает, что с каждым днем ситуация ухудшается, а личного состава становится меньше, идет речь в перехвате СБУ.

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