Активисту Шабунину подожгли дом: фото и подробности

Шабунин исключает другие версии причины возгорания / facebook.com/vitaliy.shabunin

Глава организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил о том, что его жилище подожгли неизвестные лица. В момент происшествия в доме были его родители, которые успели покинуть жилище.

Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно утверждению Шабунина, существуют веские основания полагать, что дом подожгли, так как еще 2 недели назад газовая служба провела тщательную проверку счетчика и всех соединений.

"Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал активист.

Также он опубликовал фотографии с места происшествия.

Пожар в доме Шабунина/ facebook.com/vitaliy.shabunin

Пожар в доме Шабунина / facebook.com/vitaliy.shabunin

Пожар в доме Шабунина / facebook.com/vitaliy.shabunin

Напомним, Виталий Шабунин – украинский активист и общественный деятель. Руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции. ЦПК известна рядом резонансных заявлений и неоднократно обвиняла в преступлениях крупных украинских политиков и чиновников.

В свою очередь, оппоненты обвиняли ЦПК в распространении недостоверной информации.