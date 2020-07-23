Активисту Шабунину подожгли дом: фото и подробности

Глава организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил о том, что его жилище подожгли неизвестные лица. В момент происшествия в доме были его родители, которые успели покинуть жилище.
Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.
Согласно утверждению Шабунина, существуют веские основания полагать, что дом подожгли, так как еще 2 недели назад газовая служба провела тщательную проверку счетчика и всех соединений.
"Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал активист.
Также он опубликовал фотографии с места происшествия.
Напомним, Виталий Шабунин – украинский активист и общественный деятель. Руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции. ЦПК известна рядом резонансных заявлений и неоднократно обвиняла в преступлениях крупных украинских политиков и чиновников.
В свою очередь, оппоненты обвиняли ЦПК в распространении недостоверной информации.