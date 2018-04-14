Защита Труханова обвинила Шабунина в распространении недостоверной информации

14 апреля 2018, 20:31

По словам адвоката мэра Одессы, в соцсетях и некоторых СМИ встречаются публикации под названием "Как "нужные" судьи снимают аресты по делу Труханова".  

Адвокат Труханова заявил о распространении ложной информации об одесском градоначальнике

Распространенная Центром противодействия коррупции информация о якобы подкупе судей не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении адвоката Одесского городского головы Геннадия Труханова Александра Лысака на имя главы ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

По словам Лысака, в последнее время в соцсетях и некоторых СМИ размещены публикации под названием "Как "нужные" судьи снимают аресты по делу Труханова". Под данным материалом  стоит подпись Шабунина. А рассказывается там, на основании аудиофайла, якобы с голосом прокурора САП Мусиякой, об имевшем место, по мнению ОО "Центр противодействия коррупции", факте подкупа судей с целью присвоения бюджетных денег. При этом обвиняется не только сам городской голова, но и его помощники, адвокаты и все окружение.

Как заявил Александр Лысак, изложенные в "громком расследовании" факты грешат неточностями, несовпадением дат и откровенным пологом информации.

Речь идет о снятии ареста с банковского счета ООО "Девелопмент Элит" - той самой фирмы, которая продала городу по весьма разумной цене корпус бывшего завода "Краян". В капитально отремонтированное здание переехали управления и департаменты Одесского городского совета. И именно новая Одесская мэрия фигурирует в судебном разбирательстве, которое НАБУ и САП инициировали в отношении Труханова.

Адвокат Лысак отметил, что определить подлог фактов, приведенных в данной публикации, можно, прочитав имеющуюся даже в открытых источниках информацию.

"Впервые арест 185 млн. грн., находящихся на банковском счете ООО "Девелопмент Элит", был наложен 21 декабря 2016 г. на основании определения следственного судьи Соломенского районного суда г. Киев Украинца В.В. После этого, представителями ООО "Девелопмент Элит" в местный суд, суды апелляционной и кассационной инстанций было подано более 100 процессуальных документов (ходатайств, заявлений, апелляционных и кассационных жалоб), касающихся отмены ареста. В суде первой инстанции указанные документы системой автораспределения дел были распределены на разных судей Соломенского районного суда (Украинец В. В., Бобровник О. В., Коробенко С. В., Кизюн Л. И., Кушнир С. И., Букина О. М., и. др). При рассмотрении указанных ходатайств судьи выносили определения об отказе в их удовлетворении, а не определения об их возврате в связи с отзывом. Таким образом, данный факт опровергает доводы автора публикаций о том, что "когда ходатайство попало к "нужному" судье, другие - отозвали бы из-за ошибки", - подчеркнул адвокат.

Также представитель мэра Одессы обратил внимание на то, что события, описываемые в статье, в том числе и так называемые "переговоры" с судьями, датируются маем-июлем 2017 г., а отмена ареста произошла в феврале 2018 г. И это тоже ставят под сомнение сам факт проведения столь долгих "переговоров" об отмене ареста.

"Дальше автором публикации указано, что "ходатайство в конце концов попало к "нужному" судье Людмиле Кизюн, которая несмотря на отсутствие полномочий следователя судьи 1 февраля 2018 сняла арест с части средств - 92 миллионов гривен". Однако, по неизвестным причинам, автором упущено достаточно существенное обстоятельство - судьей Кизюн Л.И. в соответствующем определении четко указано, что средства, на которые отменен арест, должны быть направлены исключительно в местный бюджет г. Одессы и не могут быть направлены на любые другие цели", - отметил Лысак.

Также адвокат, которого в статье тоже приплюсовали к "коррупционной схеме", подчеркнул, что представлять Труханова начал в феврале 2108 г., но никак не в марте 2017 г.

"При таких обстоятельствах создается впечатление, что автор статьи, компилируя и фрагментарно используя факты пытается сформировать у читателя мысль о непосредственном подкупе Трухановым судьи с целью присвоения средств территориальной общины. Хотя фактические обстоятельства дела свидетельствуют об обратном: средства на которые отменен арест, должны быть перечислены в пользу территориальной общины", - акцентирует внимание Лысак.

Адвокат подчеркнул, что автор статьи намерено употреблял словосочетания "соратники Труханова", "подельники Труханова", "окружение Труханова", чтобы притянуть к этому делу как можно больше людей. А ведь все действия по отмене ареста были инициированы представителями ООО "Девелопмент Элит", к которым мэр Одессы не имеет никакого отношения.

"Лично я и мой доверитель Труханов Г.Л. никогда не находились и в настоящее время не находимся в любом неформальном общении с судьей Соломенского районного суда г. Киева Кизюн Л.И. и любыми другими судьями", - отметил адвокат.

Учитывая указанные выше факты, представитель мэра Одессы потребовал от ОО "Центр противодействия коррупции" прекратить распространение недостоверной информации о причастности Геннадия Труханова, его адвокатов или любых лиц из его окружения к отмене ареста на банковские счета ООО "Девелопмент Элит".

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Одесса информация Геннадий Труханов Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин
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