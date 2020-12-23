Шмыгаль объяснил, почему бюджету-2021 грозит пересмотр

Денис Шмыгаль / УНИАн

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на будущий год могут пересмотреть уже после первого финансового квартала 2021-го.

Об этом он рассказал во время заседания Кабинета министров в среду, 23 декабря. Однако, по словам Шмыгаля, пересмотр бюджета произойдет в случае роста доходов государства.

"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен", ‒ сказал премьер-министр.

Шмыгаль также добавил, что при пересмотре бюджета будут увеличены расходы на социальные выплаты и, в частности, на увеличение зарплат медикам.

"Сейчас такой рост зарплат запланирован на уровне 30%, или в среднем "плюс" 2,5 тысячи гривен", ‒ заявил премьер.

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