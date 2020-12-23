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Шмыгаль объяснил, почему бюджету-2021 грозит пересмотр

23 декабря 2020, 16:41
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Украинский премьер высказался по вопросу бюджета на очередном заседании Кабмина.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАн

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на будущий год могут пересмотреть уже после первого финансового квартала 2021-го.

Об этом он рассказал во время заседания Кабинета министров в среду, 23 декабря. Однако, по словам Шмыгаля, пересмотр бюджета произойдет в случае роста доходов государства.

"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен", ‒ сказал премьер-министр.

Шмыгаль также добавил, что при пересмотре бюджета будут увеличены расходы на социальные выплаты и, в частности, на увеличение зарплат медикам.

"Сейчас такой рост зарплат запланирован на уровне 30%, или в среднем "плюс" 2,5 тысячи гривен", ‒ заявил премьер.

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Госбюджет 2021 – о чем сообщалось ранее:

  • 15 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. За законопроект № 4000 в целом проголосовали 289 нардепов. Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается государственный бюджет, составляет 29,1 грн за доллар.
  • В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.
Верховная Рада новости Украины Денис Шмыгаль госбюджет 2021
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