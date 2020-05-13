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"Позорище, пиз*ец": в Сети подняли на смех ИВЛ от Укроборонпрома

13 мая 2020, 20:03

Минздрав уже одобрил закупки аппарата, который вызвал критику со стороны анестезиологов.

Анестезиологи подвергли критике аппарат ШВЛ-2020 Новатор / podillyanews.com

В социальных сетях подвергли жесткой критике новую разработку Укроборонпрома – украинский аппарат искусственной вентиляции легких ШВЛ-2020. Данный аппарат, который власти называют аналогом зарубежных ИВЛ, привел в состояние ужаса украинских анестезиологов.

Журналист Максим Шпаченко пишет, что цена такого аппарата – до 20 тысяч гривен, а сам он напоминает, скорее, военную технику, а не медицинское оборудование.

"Над конструкцией "аппарата" разработчики думали примерно столько же, сколько и над названием (назван "ШВЛ-2020"). Это мешок Амбу с каким-то рычагом от какой-то военной техники. По большому счету, можно было бы автоматизировать насос для накачки шин и, в принципе, тоже можно было бы его назвать аппаратом ИВЛ и продавать еще дешевле, - написал он в Facebook.

Также он добавил, что министерство здравоохранения уже готово закупить 2 тысячи таких аппаратов и поделился негативной реакцией анестезиологов на эту новость.

"Це п*здєц)))); Фуб*я; Боже!!! Как развидеть этот кошмар; Жахливий жах – пипка всім слабим; На трезвую голову такое изобрести невозможно;  Они хлеборезки видимо долали по конверсии, оттуда чертежи и остались; Однорукий убийца легких", - написали в комментариях.

Ранее ученые опубликовали неутешительную статистику о летальных исходах среди пациентов, которых лечили при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких.

Украина медицина общество
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