УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Силиконовых долин" не будет много: Тука оценил, вернется ли жизнь в разрушенные РФ города

Анна Ярославская
6 декабря 2023, 01:42
Украине нужно воспользоваться мировым опытом, возвращая тем или иным регионам привлекательность для людей.
Георгий Тука, разрушенный музей в Купянске
Георгий Тука считает, что разрушенные Россией города можно восстановить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты разрушили в Украине целые города. Но рано или поздно они будут восстановлены, и жизнь туда вернется. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, есть мировой опыт, которым можно и нужно будет пользоваться, возвращая тем или иным регионам привлекательность для людей.

"Просто представьте себе, что на Луганщине появляется "силиконовая долина" с новейшей инфраструктурой, подходящими условиями для работы, досуга и проживания. Конечно, в таком случае молодежь туда поедет с удовольствием. Понимаю, что "силиконовых долин" не может быть много, но у меня нет сомнений, что будут строиться совершенно новые предприятия", - сказал он.

видео дня

"Не сомневаюсь, что жизнь туда вернется", - считает Тука.

В то же время, по мнению, экс-чиновника не все разрушенные войной предприятия можно и нужно восстановить.

"Подавляющее большинство этих предприятий были построены еще в 50-60-х годах прошлого столетия, следовательно, они и морально, и технологически устарели. Должны ли мы восстановить руины того, что было построено 50-80 лет назад? Конечно, нет. В частности, прежде чем вкладывать средства в восстановление шахт, нужно просто взять калькулятор и посчитать потери, которые несет государство пытаясь восстановить деятельность этих объектов, и возможные прибыли от этого", - объяснил Тука.

Он добавил, что украинские регионы будут возрождаться, но это будет уже постиндустриальное возрождение.

"Возможно, некоторые предприятия-гиганты, которыми славился Донбасс, будут восстановлены. Но не могу себе представить возрождение, например, Мариупольского металлургического комбината – это город в городе, которого уже фактически нет. Сейчас мы вряд ли найдем миллиарды долларов на строительство фактически с нуля такого гиганта", - резюмировал он.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Сколько городов оккупанты разрушили в Украине

Российские оккупанты разрушили тысячи жилых домов, сотни учебных заведений и медицинских учреждений и больше тысячи объектов культурной инфраструктуры в Украине.

Около десяти городов россияне практически превратили в руины, еще столько же - частично разрушены. Большинство из них находятся на Донбассе, который российские оккупанты якобы пришли "защищать".

В Донецкой области россияне довели до состояния руин Мариуполь, Волноваху, Угледар, Марьинку, Лиман, Соледар, Бахмут,

В Луганской области в ходе боев почти полностью разрушены Северодонецк, Попасная, Рубежное, Счастье, Кременная. Несколько лучше ситуация в Лисичанске, где инфраструктура и жилая застройка уничтожены на 60%.

В Харьковской области существенным разрушениям подверглись Купянск и Изюм. Также значительные разрушения в Херсоне.

Как сообщал Главред, Украина представила своим западным партнерам план восстановления страны после войны с Россией, который рассчитан на 10 лет. План составлен на период с 2023 года до 2032 года и будет проходить в две волны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Георгий Тука новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

00:03 Украина
"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

23:14 Политика
Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

22:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:42

"Силиконовых долин" не будет много: Тука оценил, вернется ли жизнь в разрушенные РФ города

01:20

Помощь Украине: США могут пойти по другому пути, это не менее опасно - эксперт

00:35

Тарас Тополя с окровавленной головой показал фото с места ДТП

00:03

Ситуация критическая, о контрнаступлении ВСУ уже речь не идет - Горбач

05 декабря, вторник
23:14

"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
23:00

В России скончалась солистка популярной советской группыВидео

22:58

Помощь для Украины под угрозой: эксперт назвал главную причину споров в США

22:24

Презирает: РосСМИ назвали певицу, которая ненавидит Лорак

22:19

Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США: что известно

Реклама
22:07

ВСУ показали трогательный ролик ко Дню Вооруженных сил и Святого Николая, созданный волонтерами

22:00

После бури начнется новый шторм: когда страну накроет новая магнитная буря

21:53

В России признали "мясные штурмы" ВС РФ под Авдеевкой: город хотят захватить к Новому году

21:46

Будет ли отставка Залужного: в Офисе президента поставили точку в этом вопросе

21:34

Враг внимательно следит: ВСУ призвали не проводить массовых празднований

21:28

Умер украинская звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Сергей Кустов

21:07

Обратите внимание на ваши руки: тайные знаки, которые могут предупредить о бедеВидео

20:54

Украинским военным подарят квартиры: Зеленский рассказал, кто именно их получит

20:46

Российский Су-24 "не пережил" атаку на Одесскую область: оккупанты ищут экипаж

20:19

Теперь не только лично под расписку: в Украине хотят вручать повестки по-новому

20:04

"Решение будет в ближайшие дни": эксперт анонсировал вывод войск из Авдеевки

Реклама
19:33

Сильное похолодание и снег: где в Украине врежет -14

19:25

"Целовала в разные места": Путин громко опозорился историей о своей матери

19:18

Будет клянчить помощь: Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ

19:10

Почему выиграть эту войну будет крайне дорого и долгомнение

19:05

Праздничный прайс украинских артистов на Новый год-2024: что входит в цену

18:55

Облегчит работу ТЦК: украинцев хотят обязать носить с собой военный билет

18:09

Билли Айлиш сделала каминг-аут

18:06

По колонне российских оккупантов "прилетел" HIMARS, почти все "задвухсотились"Видео

17:59

"Убьют" ваше авто: ТОП-5 вредных лайфхаков в зимнем уходе за автомобилем

17:54

Ждёт ужасный аврал и безденежье: астролог назвал 4 неудачников декабря 2023 годаВидео

17:50

Захват россиянами Марьинки: в ВСУ ответили на заявления пропагандистов

17:30

Как быстро просушить промокшую обувь: эти простые способы спасут нужные вещиВидео

17:26

Жеваго пытается установить контроль над шинным заводом "Росава" и "Белоцерковской ТЭЦ" - СМИ

17:24

Мощные взрывы в Крыму: СБУ атаковала беспилотниками военные объекты РФ - СМИ

17:04

Как сэкономить на отоплении дровами: профессионал назвал 3 хитрости

16:57

Польша получила демарш от стран Балтии из-за блокады границы с Украиной

16:51

Одна из стран ЕС серьезно ужесточит правила для беженцев из Украины

16:50

Лучший лайфхак для холодов: иммунолог рассказала, как не заболеть зимой

16:34

Favbet патронирует роту ударных БпЛА "Фаворит" под командованием Дениса Перча реклама

16:27

Семейных проблем больше не будет: что стоит сделать 6 декабря

Реклама
16:11

Это сможет переломить ситуацию в Авдеевке: экс-командир "Айдара" назвал 2 варианта

15:50

Вера Брежнева лишилась бизнеса в России

15:47

"Еще очень далеко": словацкий министр не может представить себе членство Украины в ЕС

15:45

Орбан угрожает сорвать саммит Украина-ЕС: союзу не удается сгладить напряженность

15:29

"Это касается и женщин": Безуглая призвала мобилизовать волонтеров на фронт

15:28

Одна из стран мира стала крупнейшим поставщиком 155 мм снарядов ВСУ

15:17

Анна Ризатдинова побаловалась в постели в расстегнутых джинсахВидео

15:08

Мика Ньютон с мужем-американцем возвращается в Украину

15:02

Оккупанты пытаются перерезать логистику ВСУ под Авдеевкой - Барабаш

15:00

Гороскоп на декабрь-2023 для всех знаков: кому повезет перед Новым годомЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять