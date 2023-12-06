"Силиконовых долин" не будет много: Тука оценил, вернется ли жизнь в разрушенные РФ города

Украине нужно воспользоваться мировым опытом, возвращая тем или иным регионам привлекательность для людей.

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Георгий Тука считает, что разрушенные Россией города можно восстановить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты разрушили в Украине целые города. Но рано или поздно они будут восстановлены, и жизнь туда вернется. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, есть мировой опыт, которым можно и нужно будет пользоваться, возвращая тем или иным регионам привлекательность для людей.

"Просто представьте себе, что на Луганщине появляется "силиконовая долина" с новейшей инфраструктурой, подходящими условиями для работы, досуга и проживания. Конечно, в таком случае молодежь туда поедет с удовольствием. Понимаю, что "силиконовых долин" не может быть много, но у меня нет сомнений, что будут строиться совершенно новые предприятия", - сказал он.

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"Не сомневаюсь, что жизнь туда вернется", - считает Тука.

В то же время, по мнению, экс-чиновника не все разрушенные войной предприятия можно и нужно восстановить.

"Подавляющее большинство этих предприятий были построены еще в 50-60-х годах прошлого столетия, следовательно, они и морально, и технологически устарели. Должны ли мы восстановить руины того, что было построено 50-80 лет назад? Конечно, нет. В частности, прежде чем вкладывать средства в восстановление шахт, нужно просто взять калькулятор и посчитать потери, которые несет государство пытаясь восстановить деятельность этих объектов, и возможные прибыли от этого", - объяснил Тука.

Он добавил, что украинские регионы будут возрождаться, но это будет уже постиндустриальное возрождение.

"Возможно, некоторые предприятия-гиганты, которыми славился Донбасс, будут восстановлены. Но не могу себе представить возрождение, например, Мариупольского металлургического комбината – это город в городе, которого уже фактически нет. Сейчас мы вряд ли найдем миллиарды долларов на строительство фактически с нуля такого гиганта", - резюмировал он.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Сколько городов оккупанты разрушили в Украине

Российские оккупанты разрушили тысячи жилых домов, сотни учебных заведений и медицинских учреждений и больше тысячи объектов культурной инфраструктуры в Украине.

Около десяти городов россияне практически превратили в руины, еще столько же - частично разрушены. Большинство из них находятся на Донбассе, который российские оккупанты якобы пришли "защищать".

В Донецкой области россияне довели до состояния руин Мариуполь, Волноваху, Угледар, Марьинку, Лиман, Соледар, Бахмут,

В Луганской области в ходе боев почти полностью разрушены Северодонецк, Попасная, Рубежное, Счастье, Кременная. Несколько лучше ситуация в Лисичанске, где инфраструктура и жилая застройка уничтожены на 60%.

В Харьковской области существенным разрушениям подверглись Купянск и Изюм. Также значительные разрушения в Херсоне.

Как сообщал Главред, Украина представила своим западным партнерам план восстановления страны после войны с Россией, который рассчитан на 10 лет. План составлен на период с 2023 года до 2032 года и будет проходить в две волны.

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