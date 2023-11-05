Скандал с избиением военного в Киеве получил продолжение: у бойца была контузия

На предмет опьянения военного никто не проверял, указывают в ГПСУ.

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Полиция вместо этого утверждает, что военный был пьян / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Нацполиция

У военнослужащего пограничной службы, который поконфликтовал с полицией в Киеве, была контузия, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УНИАН.

Он отметил, что пограничная служба выступает за объективность проверки относительно ситуации, случившейся между полицейскими и их военнослужащим.

ГПСУ также начала служебную проверку для того, чтобы выяснить все детали и обстоятельства произошедшего.

видео дня

Демченко пояснил, что военный проходил военно-врачебную комиссию в Киеве, поскольку получил на фронте акубаротравму (контузию).

Из Киева военный должен был отъезжать поездом, в районе железнодорожного вокзала он находился в комендантский час, подтвердил Демченко.

В ГПСУ подчеркнули, что в отношении их бойца, в адрес которого звучали обвинения в якобы опьянении, не было проведено медицинского обследования.

Избиение военного в Киеве

Накануне в Сеть выложили видео конфликта между военным и полицейским. Событие произошло в Киеве. Как утверждали в полиции, боец ВСУ нарушил комендантский час и якобы был пьян.

На видео видно, как словесная перепалка между мужчинами вдруг переходит в драку. Полицейский выталкивает военного из помещения - тот влетает в стенку и падает. Правоохранитель кричал: "У тебя есть проблема". Присутствующие в отделении никак не отреагировали на увиденное.

СМИ затем узнали, что потерпевшим является штурмовик Сергей. На фронте он получил серьезное ранение, но в течение всего дня вел стрелковый бой и удержал занятые позиции. В Киев мужчина прибыл, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.

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