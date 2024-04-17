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Сколько людей нужно мобилизовать Украине: американский генерал назвал цифру

Алёна Воронина
17 апреля 2024, 03:10
Отправлять неподготовленных людей на фронт нельзя, необходимо провести для них основательное обучение.
Сколько людей нужно мобилизовать Украине: американский генерал назвал цифру
Американский генерал сказал, сколько людей нужно мобилизовать Украине/ коллаж Главред, фото УНИАН и 47-я отдельная артиллерийская бригада

Украине нужно мобилизовать около полумиллиона человек. Однако для них необходимо провести очень основательные учения. Такое мнение высказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж в интервью "Радио Свобода".

"Обсуждать количество призывников - подобная информация близка к такой, которую можно обнародовать ограниченно. Однако это должно быть, наверное, около 500 тысяч. Я говорю это, потому что вам необходимо призвать больше, чем вы на самом деле собираетесь привлечь одновременно, поскольку в определенный момент войска на фронте необходимо менять", - отметил американский генерал.

В то же время он подчеркнул, что очень важно проводить основательное обучение мобилизованных. По его словам, если не обеспечить хорошего обучения и не подготовить новобранцев должным образом, то потом Украина может столкнуться с проблемами на всех этапах боевых задач.

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"Поэтому это ключевое - качественная тренировочная программа и интеграция в различные подразделения: соответствующие мужчина или женщина - в соответствующее подразделение. Если они являются экспертами в коммуникациях, эксперты в искусственном интеллекте, эксперты по стрельбе, какой бы ни была их компетенция, вам необходимо адаптировать эти навыки к работе, которую необходимо выполнять в армии. Конечно, если это удастся: не каждый получит то, чего желает, но это очень важно - рационально использовать имеющиеся таланты и адаптировать их к навыкам, которые необходимы в войске", - сказал генерал.

Грандж добавил, что заполнять пробелы плохо обученными солдатами - это грех.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации/ Інфографіка: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, 11 марта Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. 16 апреля президент Зеленский подписал новый закон о мобилизации.

Стало известно, у кого будут забирать авто для ВСУ. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Напомним, майор ВСУ отреагировал на закон о мобилизации. Кудряшов заявил, что есть объективные причины, которые отметил главнокомандующий Сырский, почему тема демобилизации поставлена на паузу.

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мобилизация война в Украине вторжение России
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