Сколько украинцев не доверяют Зеленскому: результаты свежего опроса

Владимир Зеленский / УНИАН

Чаще всего граждане Украины выражают доверие Вооруженным силам страны (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Госслужбе по ЧС (53%), добровольческим батальонам (53%), Госпогранслужбе (52%), СМИ Украины (50%), Нацгвардии (49%), общественным организациям (47%). Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.

Об этом идет речь в опубликованных результатах социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы им.Илька Кучерива.

Органы государственной власти и партии

Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству – 72%, государственному аппарату (чиновникам) - 78%.

"Наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019г недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020г не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, президенту ˗ 31% и 49% соответственно", - отмечают социологи.

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Антикоррупционные органы и судебная система

Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) - 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) - 70,5%, Антикоррупционному суду (ВАКС) - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.

Правоохранительные органы

Среди правоохранительных структур несколько реже высказывается недоверие полиции и Службе безопасности Украины (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, Национальной полиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют ˗ 33%), Патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

/ razumkov.org.ua

Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020г методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому стремительно падает, о чем свидетельствуют данные опроса.

Как показывает социология, главе государства доверяют 44% опрошенных.