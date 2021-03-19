СНБО наказал санкциями владельцев Донецкоблгаза за коллапс с отоплением

Алексей Данилов / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении полного комплекта санкций к двум гонконгским компаниям, владеющим 49,9% акций компании Донецкоблгаз.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, решение принято из-за остановки подачи тепла потребителям.

"Две компании из Гонконга, которые являются собственниками 49,9% акций "Донецкоблгаза", который на предыдущем заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривался, также попали под полный комплект санкций, который есть в нашей стране. Мы не можем допустить, чтобы компании из Гонконга подавали тепло и манипулировали таким образом, что остановили поставку газа на часть Донецкой области", - сказал он.

Ситуация с отоплением в Донецкой области

Компания Донецкоблгаз заявила о том, что компания Нафтогаз прекратила поставки газа коммунальному предприятию Донецктеплокоммунэнерго из-за задолженности на сумму в 1,5 миллирда гривен. Вследствие этого Донецкоблгаз вынужден был отключить теплоснабжение в Донецкой области с 6 марта.

Вследствие этого без тепла остались Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Лиман.

В Донецкоблгазе отказывались восстанавливать теплоснабжение до тех пор, пока не будут решены проблемы с задолженности. Однако 7 марта работа котельных при посредничестве центральных властей была восстановлена.

Кроме того, Данилов проанонсировал проверку компании Зеонбуд, которая, по его словам, в течение более десяти лет является монополистом на информационном рынке.

"В ближайшее время пройдет проверка этого монополиста. И было принято протокольное поручение сделать всё возможное, чтобы монополии на этом очень важном с точки зрения безопасности и обороны направлении в нашей стране не существовало", - сказал он.

Зеонбуд — оператор, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2.

Решение СНБО о санкциях: