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СНБО наказал санкциями владельцев Донецкоблгаза за коллапс с отоплением

19 марта 2021, 20:37

Решение принято из-за остановки подачи тепла потребителям, подчеркнул Алексей Данилов.

Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении полного комплекта санкций к двум гонконгским компаниям, владеющим 49,9% акций компании Донецкоблгаз.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, решение принято из-за остановки подачи тепла потребителям.

"Две компании из Гонконга, которые являются собственниками 49,9% акций "Донецкоблгаза", который на предыдущем заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривался, также попали под полный комплект санкций, который есть в нашей стране. Мы не можем допустить, чтобы компании из Гонконга подавали тепло и манипулировали таким образом, что остановили поставку газа на часть Донецкой области", - сказал он.

Ситуация с отоплением в Донецкой области

  • Компания Донецкоблгаз заявила о том, что компания Нафтогаз прекратила поставки газа коммунальному предприятию Донецктеплокоммунэнерго из-за задолженности на сумму в 1,5 миллирда гривен. Вследствие этого Донецкоблгаз вынужден был отключить теплоснабжение в Донецкой области с 6 марта.
  • Вследствие этого без тепла остались Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Лиман.
  • В Донецкоблгазе отказывались восстанавливать теплоснабжение до тех пор, пока не будут решены проблемы с задолженности. Однако 7 марта работа котельных при посредничестве центральных властей была восстановлена.

Кроме того, Данилов проанонсировал проверку компании Зеонбуд, которая, по его словам, в течение более десяти лет является монополистом на информационном рынке.

"В ближайшее время пройдет проверка этого монополиста. И было принято протокольное поручение сделать всё возможное, чтобы монополии на этом очень важном с точки зрения безопасности и обороны направлении в нашей стране не существовало", - сказал он.

Зеонбуд — оператор, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2.

Решение СНБО о санкциях:

  • Ранее СНБО принял решение о применении санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других чиновников.
  • Санкции также вводятся против бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, самопровозглашенного главы "правительства Крыма" Сергея Аксенова, "экс-прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.
санкции новости Украины Алексей Данилов
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