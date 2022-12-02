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"Собирают данные": эксперт объяснил, почему россияне устроили большой перерыв между ракетными атаками

2 декабря 2022, 17:35

Эксперт подчеркнул, что никто точно не знает, как в России создается "банк целей". Ведь удары наносятся по заранее выбранным целям.

'Собирают данные': эксперт объяснил, почему россияне устроили большой перерыв между ракетными атаками
Эксперт объяснил, почему РФ затеяла большой перерыв между ракетными обстрелами Украины / turchynov.com

Украинцы с ужасом ожидают новую массированную российскую атаку, ведь от предыдущей атаки прошло уже больше недели. Как отметил военный эксперт и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин, на большой перерыв между обстрелами Украины со стороны России повлияло несколько факторов.

Об этом Левин рассказал в комментарии 24 каналу. Так, военный эксперт обратил внимание на то, что через несколько дней в Украине похолодает: температура опустится до -7 и мороз продержится несколько дней.

"То есть, если есть выбор между тем, бить по энергетической инфраструктуре, когда теплее или холоднее, то логика указывает, что надо выбрать второй вариант", - сказал Левин.

Он также подчеркнул, что никто точно не знает, как в России создается "банк целей". Ведь удары наносятся по заранее выбранным целям.

"Есть определенная информация, что у россиян с этим большие проблемы, поэтому, возможно, они пытаются узнать, что Украина отремонтировала и куда подтянула генераторы и тому подобное. Они собирают эти данные, чтобы нанести более эффективный удар", - пояснил военный аналитик.

Левин обратил внимание на то, что для России это важно, потому что у них ограниченное количество ракет. "Если бы у них было их множество, то можно было бы бить по чему угодно, но мы заметили, что оккупанты наносят удар после того, как накопят определенное количество ракет", - добавил он.

Эксперт пояснил, если есть ограничения для России, например, наносить удары раз в две недели, то они более тщательно собирают данные о целях.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько "достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время, и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в условиях постоянных прогнозов относительно нового массированного ракетного удара РФ призвал украинцев не волноваться и не быть "в режиме ожидания". Он подчеркнул, что система оповещения в случае угрозы оперативно об этом сообщит.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупационные войска специально поднимают самолеты в воздух, чтобы в украинских городах объявляли сигнал воздушной тревоги. Россияне избрали такую тактику, чтобы пугать украинцев, поскольку маловероятно, что самолеты будут выпускать ракеты.

Больше новостей о ракетной угрозе со стороны РФ:

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