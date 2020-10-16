"Сократить население Украины до 300 депутатов": Галкин спародировал опрос Зеленского

Максим Галкин / УНИАН

Известный российский пародист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал видеоролик-пародию на президента Украины Владимира Зеленского и объявленный им 25 октября Всеукраинский опрос.

Свою пародию Галкин выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Список вопросов, которые пародист задавал на украинском языке (с многочисленными ошибками в произношении) от имени президента Зеленского, выглядит так:

Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет? Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов? Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжело больных политиков? В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос - или все люди выполняют этот закон, или никто? Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами? Любишь ли ты регги?

Опрос Зеленского - что было ранее:

13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов – 25 числа. Сначала президент не назвал вопросы, на которые предложат ответить украинцам.

Позже украинский лидер назвал два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

После этого СМИ узнали от Михаила Подоляка – советника главы Офиса президента Андрей Ермака, остальные три вопроса, они звучат так: