"Сократить население Украины до 300 депутатов": Галкин спародировал опрос Зеленского

Юморист и супруг Аллы Пугачевой решил снова взяться за старое - в смысле, ремесло пародиста и потроллить Владимира Зеленского.
Известный российский пародист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал видеоролик-пародию на президента Украины Владимира Зеленского и объявленный им 25 октября Всеукраинский опрос.
Свою пародию Галкин выложил на своей странице в социальной сети Instagram.
Список вопросов, которые пародист задавал на украинском языке (с многочисленными ошибками в произношении) от имени президента Зеленского, выглядит так:
- Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет?
- Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?
- Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжело больных политиков?
- В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос - или все люди выполняют этот закон, или никто?
- Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
- Любишь ли ты регги?
Опрос Зеленского - что было ранее:
13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов – 25 числа. Сначала президент не назвал вопросы, на которые предложат ответить украинцам.
Позже украинский лидер назвал два вопроса:
- Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?
После этого СМИ узнали от Михаила Подоляка – советника главы Офиса президента Андрей Ермака, остальные три вопроса, они звучат так:
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?