"Сошел с ума уже давно": Сотник объяснил, почему Путин пошел войной на Украину

Российский диктатор "поверил, что является новым Иваном Грозным, а на деле оказался Вованом Грязным".

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Александр Сотник объяснил, зачем Путин начал войну против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Рано утром 24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины. Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник объяснил в интервью Главреду, зачем президент страны-агрессора пошел на такой шаг.

По его словам, для объяснения войны нужно говорить о многих составляющих.

"Это и мистицизм Путина, и его стремление войти в историю и, что называется, мужик сошел с ума уже давным-давно. Он поверил, что является новым Иваном Грозным, а на деле оказался Вованом Грязным. Здесь можно говорить и о сумасшествии его окружения, которое действительно было готово к войне и делило между собой должности: кто будет губернатором Одесской области, кто Харьковом рулит", - сказал Сотник.

При этом не стоит забывать и о факторе воровства среди генералов.

"Даже Медведчук там освоил каких-то 5 миллиардов долларов и убедил Путина, что российскую армию будут встречать с цветочками. Таким образом, было множество всяких факторов, которые убедили Путина: эту девушку пора брать, она созрела. Но получилось совсем наоборот", - считает журналист.

Смотрите видео, в котором Сотник рассказал, как в Кремле боятся контрнаступления ВСУ:

Недавние заявления Путина о войне в Украине

16 июня хозяин Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Во время своей речи он соврал, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении провалилось, а армия России имеет успехи на этом участке.

Кроме того, диктатор заявил, что российские войска "уничтожили" под Киевом пять американских комплексов противовоздушной обороны "Patriot". К слову, у Украины есть всего лишь две такие системы ПВО.

Также Путин оскорбил украинского президента Владимира Зеленского, назвав его "позором еврейского народа".

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