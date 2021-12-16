Сотрясение мозга и множество ушибов: в Одессе на детей рухнул потолок

У парня врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
В Одессе в училище произошел обвал потолка, в результате чего пострадал один из учеников.
Как сообщает Telegram-канал "Х_Одесса", парня увезли на "скорой" в больницу с травмами головы и ушибом позвоночника.
ЧП случилось в Одесском высшем профессиональном училище морского туристического сервиса (26-е училище), которое расположено в центре города на Пушкинской, 18.
Также в сети опубликовали видео и фото с места инцидента.
"У парня врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб шейно-грудного отдела позвоночника", - говорится в сообщении.
Когда было построено здание
Трехэтажное здание, в котором расположено училище, было построено более 150 лет назад (в 1857 году). На сегодняшний день здание внесено в список памятников архитектуры.
Само училище считается ведущим профессионально-техническим учебным заведением Юга Украины по подготовке специалистов сферы обслуживания морского туристического сервиса, ресторанного и гостиничного хозяйства, туристических агентств.
Читайте такжеПрямо во время лекции: в аудитории Одесского университета рухнул потолок
Как ранее сообщал Главред, в Киеве в развлекательном центре стекло из витрины разбилось о ребенка. От удара у 4-летнего мальчика перелом ноги и ушибы, кроме того — многочисленные царапины и порезы от осколков.
Читайте также:
- В Кривом Роге в супермаркете на людей рухнул потолок: мужчину срочно госпитализировали
- В Одессе во время урока на школьников упал потолок, один ребенок травмирован