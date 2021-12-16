Сотрясение мозга и множество ушибов: в Одессе на детей рухнул потолок

Скорая помощь / УНИАН

В Одессе в училище произошел обвал потолка, в результате чего пострадал один из учеников.

Как сообщает Telegram-канал "Х_Одесса", парня увезли на "скорой" в больницу с травмами головы и ушибом позвоночника.

ЧП случилось в Одесском высшем профессиональном училище морского туристического сервиса (26-е училище), которое расположено в центре города на Пушкинской, 18.

Также в сети опубликовали видео и фото с места инцидента.

"У парня врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб шейно-грудного отдела позвоночника", - говорится в сообщении.

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Когда было построено здание

Трехэтажное здание, в котором расположено училище, было построено более 150 лет назад (в 1857 году). На сегодняшний день здание внесено в список памятников архитектуры.

Само училище считается ведущим профессионально-техническим учебным заведением Юга Украины по подготовке специалистов сферы обслуживания морского туристического сервиса, ресторанного и гостиничного хозяйства, туристических агентств.

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Как ранее сообщал Главред, в Киеве в развлекательном центре стекло из витрины разбилось о ребенка. От удара у 4-летнего мальчика перелом ноги и ушибы, кроме того — многочисленные царапины и порезы от осколков.

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