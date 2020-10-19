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Спасатели показали последствия жуткого урагана в Украине

19 октября 2020, 12:10

В Украине ликвидируют последствия мощного урагана.

Ураган в Украине повалил деревья / ГСЧС

В Украину на выходных, 17-18 октября обрушилась настоящая буря со шквальным ветром и сильными дождями, из-за чего десятки населенных пунктов остались обесточенными. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении, в результате без света остались 43 населенных пункта в трех регионах, а чтобы восстановить электроснабжение, к работам были привлечены бригады облэнерго.

Шквальный ветер и ураган сносил крыши с домов и повалил деревья. Так, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей в результате неблагоприятных погодных условий повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 домохозяйств.

Как сообщают спасатели, в Кропивницком три человека получили травмы и были отправлены в лечебные учреждения. К ликвидации последствий непогоды спасатели привлекли более 130 человек и 51 единицу техники. Из них от ГСЧС – 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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