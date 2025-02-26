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"Спокойная жизнь не светит": Жорин из 3-й ОШБр высказался о мирных переговорах

Виталий Кирсанов
26 февраля 2025, 23:11
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Максим Жорин заговорил о приобретении Украиной ядерного статуса.
Максим Жорин
Максим Жорин высказался о мирных переговорах / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com / zelenskyy.official

Что сказал Жорин:

  • Единственный путь – это создание собственных гарантий безопасности
  • Уже нет ничего нереального и запрещенного

Даже в долгосрочной перспективе спокойная жизнь Украине "не светит". Такое мнение выразил в Telegram подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, комментируя последние события на мировой арене.

"Сегодняшние события прекрасно демонстрируют, что никаких постоянных искренних союзников не существует. Они готовы в любой момент изменить вектор, и двигаться исключительно в направлении своих интересов. Сейчас все так спешат посадить нас за стол переговоров. Но даже аналог такой шляпы, как Будапештский меморандум, никто не предлагает", – акцентировал он.

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По мнению военного, сейчас единственный путь – это создание собственных гарантий безопасности. В частности, он заговорил о приобретении ядерного статуса нашей страной.

"В контексте этого я не вижу ничего несерьезного или нереального в возвращении ядерного оружия. И эти разговоры должны вестись уже на официальном уровне", - отметил он.

Жорин напомнил, что еще несколько лет назад полномасштабная война с Россией тоже для кого-то выглядела "абсолютно фантастически". Но больше нет ничего нереального и запрещенного, говорит военный, поскольку "рамки стираются чуть ли не каждый день".

"Все договоренности и правила нарушаются, а международные организации теряют смысл своего существования. Глядя на сегодняшние реалии, спокойная жизнь нам даже в долгосрочной перспективе не светит. Надо быть готовыми абсолютно ко всему, в том числе – что завтра вообще не будем иметь ни одного союзника", – резюмировал подполковник ВСУ.

Соглашение о редкоземельных металлах с США - последние новости

Как сообщал Главред, США и Украина близки к согласованию соглашения о полезных ископаемых, предусматривающего создание "Инвестиционного фонда реконструкции" под совместным управлением. По данным Axios, фонд направлен на привлечение инвестиций в добычу полезных ископаемых и инфраструктуру.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Однако в Тһе New York Times утверждали, что соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины.

Кроме этого, по соглашению, 50% доходов от будущей монетизации минеральных ресурсов будут направляться в специальный фонд для инвестиций в Украину. Киев добился исключения из документа пунктов, которые ранее предоставляли США финансовое преимущество.

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Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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