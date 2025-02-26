Визит Зеленского в США и соглашение по недрам: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 26 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 26 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Киевщины, Donald J. Trump/Facebook

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетит Белый дом, чтобы подписать соглашение о поставках полезных ископаемых.

Как пишет Axios со ссылкой на два источника, близкие к украинскому правительству, соглашение было согласовано во вторник после двух недель напряженных переговоров.

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Дроны РФ атаковали Харьков и Киевскую область: вспыхнули пожары, погиб человек

В ночь на 26 февраля российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области работали силы ПВО.

В Харькове Шахед попал в многоэтажку. В результате вспыхнул пожар.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии Новости.LIVE, квартира, в которую попал Шахед, была нежилой, поэтому обошлось без жертв.

Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФ

Над территорией Краснодарского края России ночью, 26 февраля, прозвучало много взрывов. Местные жаловались на масштабную атаку БпЛА, пишет Astra.

Отмечается, что местные жители писали в социальных сетях, что дронов было очень много. Раздавалось не менее 40 взрывов. Их слышали, в частности, в Анапе, в поселениях Виноградное, Витязево, а затем и в Туапсе. План "Ковер" вводили в аэропорту Сочи.

РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

В ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину 177 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны уничтожили 110 ударных дронов. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ударные дроны армия РФ запускала с разных направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино на Покровском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что в ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ зачистили населенный пункт Котлино. Они выбили врага за пределы села и не дали ему закрепиться.

Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине. Об этом заявил министр финансов Франции Эрик Ломбар в интервью Bloomberg Television.

Он напомнил, что Трамп одобряет ввод европейских войск в Украину.

Путин резко изменил риторику о Зеленском: в ISW назвали причину такого шага

Российский диктатор Владимир Путин, похоже, меняет риторику в отношении Владимира Зеленского после заявлений Дональда Трампа. В частности, он признал, что Зеленский является легитимным президентом Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, 24 февраля Путин дал интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину. Во время разговора российский диктатор заявил, что "выборы в Украине не проводят во время военного положения".

РФ придумала новую тактику ударов "Шахедами": украинцев предупредили об опасности

Россия изменила тактику террора украинских городов ударными беспилотниками типа "Шахед". Теперь враг атакует дронами на более низкой высоте, чем раньше. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"Российские дроны летят ниже, чем раньше. Также россияне пытаются испытывать усиленные типы антенн, чтобы противодействовать влиянию РЭБ", - написал он.

"Большая ошибка в истории": мирный план Трампа может сыграть на руку Путину

Все больше мировых политиков пытаются убедить Дональда Трампа, что он совершает самую большую ошибку в истории, становясь на сторону Москвы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что мирный план Трампа не имеет гарантированной помощи для Украины, а также не предусматривает отправку сил.

В Украине ввели отключение света: в каких областях нет электроэнергии

В среду, 26 февраля, в Одесской и Днепропетровской областях действуют отключения света. Облэнерго вынуждены применять временные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов РФ. Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

Из-за повреждения инфраструктуры в регионах действуют сетевые ограничения. Ремонтные бригады работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

ВСУ нельзя идти в наступление: экс-спикер Генштаба удивил заявлением

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что сейчас не время для контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. Он уверен, что контратаки принесут потери, а Украине армию надо сохранить. Об этом он сказал в интервью Oboz.ua.

Отвечая на вопрос, нужно ли Украине усилить свои позиции на фоне заявлений о переговорах, собрав силы и показав успех на поле боя, Селезнев заявил, что "ни в коем случае" такого делать не нужно.

"Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под Киевом

Российские оккупанты в ночь на 26 февраля атаковали пригород Киева дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" попал прямо в жилой дом. На месте трагедии погиб человек, еще одного - ищут под завалами. Об этом сообщает ТСН в эфире телемарафона.

"Свидетели обстрела говорят, что вражеский дрон влетел прямо в спальню и там взорвался. Жители говорят, что слышали, как приближается дрон", - рассказала корреспондент ТСН.

На Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

В ночь на 26 февраля российский ударный беспилотник попал в дом хирурга Павла Иванчева и журналистки Татьяны Кулик в Крюковщине Киевской области, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщает Укринформ.

Россия и США готовятся к новым переговорам: стали известны детали

Представители страны-агрессора России и США проведут новую встречу. Она будет касаться вопроса работы посольств.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между США и Россией состоится новый раунд переговоров. Главной темой станет обсуждение работы посольств. По словам Лаврова, по итогам переговоров "будет понятно, насколько страны могут двигаться быстро и эффективно", сообщают росСМИ.

В Украину врывается потепление: синоптик рассказала, где ударит +11°C

В четверг, 27 февраля, погода в Украине будет солнечной, осадков не предвидится. Только на западе возможно увеличение облачности из-за влияния Атлантики. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, 27 февраля теплее всего будет на западе Украины - днем температура поднимется до +5...+11°C. Холоднее всего - в восточных областях, там ожидается -2...-6°C. На остальной территории страны температура составит +1...+5°C.

Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть разрушения, пятеро погибших

Российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Константиновке Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере пять человек погибли и восемь получили ранения. О последствиях атаки сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegram

Он обнародовал фото с места удара, на котором видно разрушенные здания и большую воронку.

Украина и США пришли к соглашению по ископаемым: основные положения соглашения

Украина и США фактически завершили работу над окончательным вариантом соглашения по полезным ископаемым. Документ называется - "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

"Соглашение может иметь большой успех": Зеленский раскрыл детали сделки с США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали конечного варианта соглашения с США о полезных ископаемых. Об этом он заявил во время брифинга.

Он отметил, что в этой версии соглашения Украина не является должником.

"В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении, то я считаю что там партнеры", - сказал Зеленский.

В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

Главное управление разведки Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны ударили по морскому порту и нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе.

Во время ночного дронового удара на Туапсинском НПЗ прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование, сообщил собеседник издания LIGA.net в спецслужбе.

"Будет более серьезной и сложной": Зеленский анонсировал новое соглашение с США

Украина после заключения соглашения с США о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов планирует подписать еще один важный документ - соглашение об инвестиционном фонде. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Как изменятся цены на бензин в Украине: чего украинцам ждать в марте

Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин сообщил, что стоимость бензина и дизельного топлива в Украине в марте 2025 года не претерпит значительных изменений. Если цены и изменятся, то не более чем на 50 копеек.

Он считает, что цены на топливо в Украине в марте 2025 года могут вообще не измениться, передает издание Автотема.

"Мы не нищие": стали известны финальные детали соглашения о недрах между Украиной и США

По состоянию на 26 февраля 2025 года Украина и Соединенные Штаты находятся на финальном этапе согласования стратегического соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов. Этот договор открывает новые возможности для Украины в развитии критически важной отрасли и создании гарантий безопасности в будущем.

Главред выяснил, что предусматривает соглашение, каковы его ключевые положения и когда оно может быть подписано.

По меньшей мере 40 взрывов: украинские силы атаковали ряд российских объектов

Украинские защитники мощно ударили по стратегическим объектам российских оккупантов в Краснодарском крае и на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары были нанесены 26 февраля силами подразделений Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР и других составляющих Сил обороны. Под ударом оказались военные аэродромы "Саки" и "Кача", а также Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Россия повышает ставки, угроза для двух областей: в СНБО предупредили о рисках

Россия пытается повышать ставки перед переговорами с Соединенными Штатами и лично Трампом. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, именно намерением повышения ставок перед Трампом объясняется заявление главы российского МИД Сергея Лаврова относительно Херсона и Запорожья, которые Россия уже успела вписать в свою Конституцию.

Зеленского пригласили на встречу с Трампом, но Белый дом дал заднюю - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение от США для визита и подписания соглашения о редкоземельных металлах. В то же время администрация президента США сомневается в необходимости приезда Зеленского на встречу с Трампом. Об этом пишет Reuters.

"Он со мной это не обсуждал": первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с должности

Владимир Зеленский не планирует и не имеет желания быть президентом всю свою жизнь. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью для итальянского политического и информационного ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4. Отрывок интервью она обнародовала на своей странице в Telegram.

"Будет очень большая сделка": Трамп назвал дату приезда Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибудет в США. Это подтвердил президент Дональд Трамп, сообщает Fox News.

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большой сделкой", - сказал Трамп.

Количественный состав армии Украины: Зеленский выдал важное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что количественный состав украинской армии будет сохранен максимально.

Во время брифинга президент заявил, что Украина не имеет оснований доверять заверениям Кремля в "миролюбии", поэтому сильная украинская армия станет лучшей гарантией безопасности для нашего государства в случае достижения договоренностей с государством-агрессором о прекращении огня.

В Украину идет потепление, но возвращаются осадки: синоптики назвали дату непогоды

Погода в Украине 27 февраля будет теплее, чем до этого. Однако в некоторых областях будет еще очень холодно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что теплее всего 27 февраля будет в западных областях. Там температура воздуха повысится до +11 градусов. В восточных областях ожидается морозная погода - 2...6 градусов мороза. На востоке ночью температура воздуха опустится до -15 градусов.

Правительство одобрило подписание соглашения с США по недрам и выделило 6 основных пунктов

Кабинет Министров принял решение о подписании соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в пятницу 28 февраля. Об этом он сообщил во время своего вечернего обращения в Telegram.

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