"Способствует деградации общества": в Украине требуют запретить TikTok

В Украине требуют запретить TikTok / УНИАн

В Украине предложили запретить платформу Tik Tok в Украине якобы из-за распространения дезинформации, которая плохо влияет на детей и общество в целом.

"Большинство детей, если не все, никогда не проверяют увиденную информацию в социальных платформах и воспринимают ее как правду первой инстанции, поэтому много дезинформации попадает в головы детей и иногда создает ненужную панику. Да и в целом платформа способствует деградации общества", - говорится в тексте петиции на сайте президента Украины.

Отметим, что обращение за три дня набрало уже почти 500 голосов. Если за 2 месяца соберет 25 тысяч голосов, то ее будет обязан рассмотреть президент Украины.

Ранее мы рассказывали, что в Запорожской области школьница заявила на отца в полицию, потому что тот не давал ей сидеть в телефоне.

Читайте такжеТОП-3 вещи, которые лучше не покупать в ИнтернетеДевушка пожаловалась в полицию на отца, накричавшего на нее из-за того, что она вместо того, чтобы делать уроки, сидела в ТикТоке. Правоохранители внесли это в протокол, и суд был вынужден рассматривать обращение девушки.

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Также сообщалось, что ученик пятого класса школы во Вьетнаме умер после взрыва телефона. Он использовал свой мобильный на онлайн-уроке, когда тот внезапно взорвался и поджег его одежду. Ребенка спасти не удалось.

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