США столкнулись с проблемами в производстве ракет к Patriot

Для увеличения производства ракет к Patriot по заказу США у заводов Японии не хватает критически важного компонента от Boeing, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.
Планы насчет увеличения числа производимых анти-ракет касаются американского обеспечения украинской армии.
Япония может ускорить производство ракет всего до 60 единиц в год, тогда как Вашингтон в целом хочет увеличить их изготовление с примерно 500 до более чем 750 в год по всему миру.
Но расширение японского производства застопорилось из-за нехватки головок самонаведения, которые направляют ракеты на последнем этапе полета на цель.
Для ускорения производства необходимо до двух лет.
Оружейная американская компания Lockheed Martin заявила, что увеличивает выпуск перехватчиков Patriot в США с 500 до 650 к 2027 году.
Стоимость каждого составляет около 4 миллионов долларов.
Patriot в Украине - последние новости
Как писал Главред, власти США перенаправят поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним на Украину.
А на заседании "Рамштайн-23" министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Берлин отдает Украине 25% своих систем Patriot. То есть, ФРГ передаст Украине еще одну систему Patriot и таким образом обеспечит в целом три таких системы.
В конце июня Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Нидерланды передадут Украине еще 1 систему "Patriot" и не только: что известно
- "Очень положительный ответ": США могут направить Украине семь систем Patriot
- F-16 и Patriot уже в пути: Кулеба раскрыл новые детали помощи Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред