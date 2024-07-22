США столкнулись с проблемами в производстве ракет к Patriot

Производство ракет-перехватчиков может застопориться из-за нехватки важного компонента.

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США перенаправляют все ракеты к Patriot на нужды Украины / Википедия, defense.gov

Для увеличения производства ракет к Patriot по заказу США у заводов Японии не хватает критически важного компонента от Boeing, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

Планы насчет увеличения числа производимых анти-ракет касаются американского обеспечения украинской армии.

Япония может ускорить производство ракет всего до 60 единиц в год, тогда как Вашингтон в целом хочет увеличить их изготовление с примерно 500 до более чем 750 в год по всему миру.

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Но расширение японского производства застопорилось из-за нехватки головок самонаведения, которые направляют ракеты на последнем этапе полета на цель.

Для ускорения производства необходимо до двух лет.

Оружейная американская компания Lockheed Martin заявила, что увеличивает выпуск перехватчиков Patriot в США с 500 до 650 к 2027 году.

Стоимость каждого составляет около 4 миллионов долларов.

Patriot в Украине - последние новости

Как писал Главред, власти США перенаправят поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним на Украину.

А на заседании "Рамштайн-23" министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Берлин отдает Украине 25% своих систем Patriot. То есть, ФРГ передаст Украине еще одну систему Patriot и таким образом обеспечит в целом три таких системы.

В конце июня Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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