"Знаем все планы оккупантов": Зеленский провел важное заседание Ставки

На заседании Ставки Зеленского обсудили актуальную ситуацию на всех участках фронта.

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Зеленский провел важное заседание Ставки / Коллаж фото Офис президента, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Украинские военные героически держат оборону в самых горячих точках и готовятся к масштабному контрнаступлению. Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

На заседании проанализировали актуальную ситуацию, которая происходит на всех участках фронта. Украина знает обо всех планах российских оккупантов в ближайший период.

"Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь - новосозданным бригадам. Также обсуждали вопрос налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. С каждым днем становимся сильнее", - отметил Зеленский.

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Контрнаступление армии Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором речь идет о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае. Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства предположил попытку продвижения армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над "сухопутным коридором" оккупантов, который ведет в Крым.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что стратегической целью Украины является освобождение всех оккупированных территорий. По ее словам, никто не будет объявлять о начале контрнаступления ВСУ, а контрнаступательные действия уже проводятся на некоторых участках фронта.

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