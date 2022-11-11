"Стыдно быть русским": в России начался скандал из-за бегства оккупантов из Херсона

Освобождение Херсона / скриншот

Пока Вооруженные силы Украины полностью зачищают Херсон от оккупантов, а жители города со слезами и радостью встречают наших военных, в России истерика.

Россияне в ужасе подняли панику из-за бегства их вояк из Херсона. Они жалуются, что их "попустили" украинцы и что теперь оккупанты будут бежать до Урала.

Под новостями пропагандистов, что на правом берегу Херсона армия РФ якобы не оставила "ни одной единицы военной техники и вооружения", пользователи назвали ложью заявление министерства обороны РФ.

"Хотя бы не врали уж", "Это реально бред, прям ни одной техники не оставили", "Вот мягко говоря брехня", "Зачем вообще в таком случае войска РФ заходили в Херсон", – пишут россияне.

"Нас попустили украинцы", "Если честно, вот сейчас мне стыдно быть русским", "Русские и этот позор стерпят", "Мы потерпим, мы же терпилы".

К слову, город Херсон был оккупирован российскими войсками еще со 2 марта 2022 года.

Освобождение Херсона

11 ноября в СМИ появилась информация о том, что украинские войска вошли в Херсон.

После этого украинские военные прокомментировали ситуацию в Херсоне. В частности, в ОК "Юг" отмечали, что пока продолжается боевая работа, а потому необходимо соблюдать информационную тишину.

Теперь же местные жители делятся кадрами из города, над которым уже снова развевается флаг Украины.

Бегство оккупантов из Херсона

9 ноября министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Аналитики Института изучения войны считают, что отступление российских войск из Херсона на левый берег Днепра - это не ловушка оккупантов, а следствие успешных операций Вооруженных сил Украины.

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