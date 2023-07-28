Суд избрал меру пресечения отдыхавшему на Мальдивах экс-нардепу Аристову

Экс-нардепу Юрию Аристову суд избрали меру пресечения 28 июля. Речь идет о личном обязательстве.

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Юрий Аристов подозревается ГБР во внесении ложных сведений в официальные документы / коллаж: Главред, фото: facebook/Юрій Арістов, СБУ

Суд в пятницу, 28 июля, избрал меру пресечения бывшему народному депутату Юрию Аристову в виде личного обязательства. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственное бюро расследований.

"Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату", - говорится в сообщении.

Аристов подозревается ГБР во внесении ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

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Напомним, ранее народный депутат Юрий Аристов, который является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, "засветился" на Мальдивах в 5-звездочном отеле.

Правоохранители установили, что в середине июля депутат отдыхал в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах

"Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника. Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Жена и дети Аристова также были на Мальдивах до 22 июля в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives. У нардепа обнаружили загранпаспорт с отметками о выезде на Мальдивы.

25 июля Аристов написал заявление о сложении депутатских полномочий.

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