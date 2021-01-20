Суд вынес приговор убийце Даши Лукьяненко: подробности

Многомесячная эпопея с расследованием и судом убийства школьницы Дарьи Лукьяненко окончена.
В Раздельнянском районсуде на Одесчине в среду, 20 января 2021 года, вынесли приговор Николаю Тарасову ‒ обвиняемому в жестоком убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко. Об этом сообщает местный портал 048.
Обвиняемого признали виновным в убийстве и приговорили к 15 годам тюрьмы. Кроме того, Тарасов должен будет выплатить семье убитой 0,8 миллиона компенсации.
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Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: что сообщалось
- Напомним, в Ивановке на Одесчине 13 июня 2020 Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась.
- 19 июня нашли тело пропавшей 11-летней школьницы в выгребной яме дома по соседству. 22-летний Николай Тарасов сознался в убийстве, и подробно рассказал, как расправился над ребенком: когда он притащил девочку в дом, то попытался ее изнасиловать. Даша начала вырываться и кричать, он стал ее душить и изрезал острым предметом.
- Как свидетельствовали потом правоохранители, из-за "эмоционального перевозбуждения" у Тарасова не наступила эрекция. Разозлившись из-за "своей неспособности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.
Автор: Дмитрий Видоменко