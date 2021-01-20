Суд вынес приговор убийце Даши Лукьяненко: подробности

Николай Тарасов в зале суда / УНИАН

В Раздельнянском районсуде на Одесчине в среду, 20 января 2021 года, вынесли приговор Николаю Тарасову ‒ обвиняемому в жестоком убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко. Об этом сообщает местный портал 048.

Обвиняемого признали виновным в убийстве и приговорили к 15 годам тюрьмы. Кроме того, Тарасов должен будет выплатить семье убитой 0,8 миллиона компенсации.

Читайте такжеЖестокое убийство: установлена причина смерти Даши Лукьяненко

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: что сообщалось