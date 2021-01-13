Тарифные бунты: в областном центре перекрыли дорогу на Киев

В Житомире устроили тарифный бунт / zhitomir.info

В среду, 13 января, в Житомире местные жители устроили тарифные протесты из-за повышения цен на газ и электричество – перекрыли дорогу на Киев.

Участники требовали от властей обратиться к Кабмину и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой относительно уменьшения тарифов для потребителей, сообщает zhitomir.info со ссылкой на организаторов акции.

По его данным, на Киевском шоссе возле школы №10 собрались около ста жителей областного центра и пошли на дорогу, чтобы перекрыть движение транспорта.

"...пока митингующие организовывались, представители полиции ввели объезд участка Киевского шоссе по улице Саенко. Это возмутило людей, и они двинулись к перекресткам Киевского шоссе с улицами Саенко и Параджанова…", – выяснило издание.

Журналисты добавили, что там участники акции блокировали движение 20 минут, а потом решили мешать транспорту возле Центрального автовокзала.

Во время перемещения к автовокзалу люди выкрикивали: "Україна, вставай", "Зеленського геть!" и "Ганьба місцевій владі".

Участники акции блокировали дорогу возле автовокзала 15 минут, а потом разошлись.

В Житомире устроили тарифный бунт / zhitomir.info

Организаторы протеста добавили, что хотят провести следующую акцию 15 января.

Повышение тарифов в Украине, протесты и обещание властей

С 1 января 2021 некоторым украинцам придется больше платить за электричество – Кабмин отменил льготный тариф в размере 90 копеек за первые 100 киловатт. С первого дня нового года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн за киловатт.

В стране также повысились тарифы на газ для населения и стоимость распределения голубого топлива. С января в зависимости от области стоимость газа возросла от 11% до 20,5% – за каждый кубометр топлива придется выложить от 6,99 грн до 10,8 грн.

В начале нового года из-за роста тарифов в ряде регионов вспыхнули тарифные протесты.

В частности против повышения стоимости газа и электричества выступили в Ивано-Франковске, в Кропивницком, в Хусте, во Львове, в Сумах и на Буковине.