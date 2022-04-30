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Таролог раскрыла неожиданный диагноз Путина и назвала сроки окончания войны

30 апреля 2022, 04:40

В организме кремлевского диктатора прошли процессы саморазрушения, говорит Елена Бюн.

война, российская техника
/ Фото Reuters

Уже в ближайшее время ситуация в Украине может стабилизироваться, заявила таролог Елена Бюн.

Она не исключает, что у Владимира Путина начались серьезные проблемы со здоровьем и даже галлюцинации.

Эксперт утверждает, что в организме кремлевского диктатора прошли процессы саморазрушения, не подлежащие уже никакому восстановлению.

"Он находится в таком состоянии, что ему не говорят всей правды о войне. Две карты в сочетании говорят, что со здоровьем у него совсем плохо", — заявила таролог.

Она говорит, что точной даты, когда Украину перестанут бомбить пока назвать сложно, но победа украинцев не за горами.

"Наступит праздник в Украине. Праздник, когда весь этот ужас закончится и будет радость от того, что придут мир, спокойствие, стабилизация ситуации", - добавила Бюн.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением.

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