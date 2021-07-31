Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару

Дикая история произошла в Черкассах – там в центре города группа байкеров из Одессы, которые совершали ежегодный тур по Украине, напала на двух местных жителей. По словам пострадавшей девушки, причиной конфликта стал обгон колонны мотоциклистов на автомобиле.

Видео инцидента опубликовал местный Telegram-канал. На нем видно, как байкеры окружили парня с девушкой и начали хаотично наносить им удары.

Как позднее рассказала девушка, которую тащили по земле за волосы, они вместе с парнем в автомобиле на улице Смелянской перестроились перед длинным рядом байкеров, следовавших по той же трассе.

"Им это не понравилось, и они сразу начали сгонять нас, выкрикивая маты всевозможные, харкали на машину, били машину ногами и цепями. Мы начали убегать от них и использовали баллончик в качестве защиты, когда они зажимали нас со всех сторон", – рассказала местная жительница.

После того как мотоциклисты расправились с молодыми людьми, они "переключились" на их автомобиль. Используя цепи и биты, они разгромили транспортное средство.

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В результате пострадавшие оказались в больнице с множественными травмами и ушибами, у обоих сотрясение мозга.

Отметим, полиция пока не дает официальных комментариев по этому инциденту, однако известно, что поклонникам "железных коней" могут инкриминировать сразу три статьи Уголовного кодекса.

Ранее в Киеве посетитель супермаркета избил охранника. Следователи начали уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Нападение произошло в одном из супермаркетов Голосеевского района, пострадавшего госпитализировали в стационар.