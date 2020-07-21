В центре Луцка прозвучало несколько взрывов / volynnews.com

Во вторник, 21 июля, в центре Луцка рядом с местом, где террорист захватил заложников, прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает ВолыньPost.

По предварительной информации, подорвались три взрывных пакета.

В издании отметили, что с места чрезвычайной ситуации время от времени слышны выстрелы.

В то же время в пресс-службе Нацполиции в Волынской области сообщили, что в Луцке взрывотехники обезвредили гранату, которую выбросил захвативший заложников злоумышленник.

"Полиция прилагает все усилия для обеспечения безопасности граждан во время проведения спецоперации СБУ. На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый заместитель председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий", - говорится в сообщении.

Центр Луцка остается перекрытым для обеспечения безопасности граждан. Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях.

Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

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