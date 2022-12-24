Невероятная по накалу своего трагизма история произошла в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

У жены бойца ВСУ остановилось сердце, когда она узнала о гибели мужа / фото https://ua.depositphotos.com

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области произошла двойная трагедия – сперва местный уроженец, боец ВСУ, погиб на фронте. А потом у его супруги, когда она узнала о смерти любимого, остановилось сердце.

Об этом на своей странице Facebook написал руководитель местного райсовета Михаил Симашкевич. Чиновник рассказал, что 22 декабря стало известно о гибели бойца ВСУ Андрея Твердохлеба. На следующий день, 23 декабря, скончалась его жена Марина Твердохлеб.

"Вчера пришло известие о гибели еще одного героя — Андрея Твердохлеба. А сегодня стало известно о смерти его жены, Марины Твердохлеб, сердце которой не выдержало потери любимого. Сиротами осталось двое детей. Соболезнования родным и близким", — написал Симашкевич.

Сиротами остались двое их маленьких детей.

Напомним, в жестоких боях с российскими оккупантами погиб молодой десантник и спортсмен из Ровенской области – Андрей Каранюк (воспитанник местного футбольного клуба "Верес"). В последнее время Андрей Каранюк служил наводчиком 5-й парашютно-десантной роты 2-го парашютно-десантного батальона. И на этом посту и погиб.

До того сообщалось о том, что украинский актер, комик, телеведущий и участник проекта "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб, защищая родину в составе ВСУ от российских захватчиков. Герою было всего лишь 26 лет.

Ранее, в марте, в Ирпене под обстрелами оккупантов погиб украинский актер и телеведущий Павел Ли. Он был артистом дубляжа, принимал участие в музыкальных шоу талантов, в том числе в "Фабрике звезд-3".

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